https://ria.ru/20201130/akvapark-1587066765.html
В Москве девочка попала в больницу после посещения аквапарка
В Москве девочка попала в больницу после посещения аквапарка
Черемушкинская прокуратура проводит проверку после того, как маленькую девочку доставили в больницу из аквапарка на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:31
2020-11-30T22:31
2020-11-30T22:32
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москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Черемушкинская прокуратура проводит проверку после того, как маленькую девочку доставили в больницу из аквапарка на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры."Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с доставлением малолетней в медицинское учреждение из аквапарка на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 28 ноября 2020 года из аквапарка на улице Голубинской в медучреждение доставили восьмилетнюю девочку. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, врачи пока не смогли определить причину, по которой девочку повезли в медучреждение, но известно, что у нее сахарный диабет. Собеседник агентства также уточнил, что аквапарк, из которого девочка попала в больницу, - это многофункциональный комплекс "Мореон".Ранее в этом аквапарке уже были инциденты с участием детей. Так, в начале сентября 2020 года 11-летний мальчик, катаясь с горки, повредил позвоночник. Черемушкинская прокуратура тогда тоже начала проверку.
https://ria.ru/20200925/akvapark-1577783069.html
https://ria.ru/20200326/1569176798.html
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генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Черемушкинская прокуратура проводит проверку после того, как маленькую девочку доставили в больницу из аквапарка на юго-западе Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с доставлением малолетней в медицинское учреждение из аквапарка на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 28 ноября 2020 года из аквапарка на улице Голубинской в медучреждение доставили восьмилетнюю девочку. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, врачи пока не смогли определить причину, по которой девочку повезли в медучреждение, но известно, что у нее сахарный диабет. Собеседник агентства также уточнил, что аквапарк, из которого девочка попала в больницу, - это многофункциональный комплекс "Мореон".
Ранее в этом аквапарке уже были инциденты с участием детей. Так, в начале сентября 2020 года 11-летний мальчик, катаясь с горки, повредил позвоночник. Черемушкинская прокуратура тогда тоже начала проверку.