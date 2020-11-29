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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/zaderzhaniya-1586866500.html
В Минске задержали около 250 человек на акциях протеста
В Минске задержали около 250 человек на акциях протеста
В Минске за участие в несанкционированных протестных акциях задержали около 250 человек, сообщило ГУВД белорусской столицы на своем сайте. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:34
2020-11-29T20:21
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. В Минске за участие в несанкционированных протестных акциях задержали около 250 человек, сообщило ГУВД белорусской столицы на своем сайте.Отмечается, что в отношении этих граждан проводится проверка. В столичной милиции подчеркнули, что неоднократно предупреждали участников "несанкционированных акций" о недопустимости противоправных действий, после чего самых активных из них задержали.В ГУВД рассказали, что днем в воскресенье в разных районах Минска попытались собраться небольшие группы людей с незарегистрированной символикой и плакатами с различными призывами. В некоторых местах они выходили на проезжую часть, блокируя движение транспорта.Там также добавили, что за минувшую неделю силовики установили личности более ста человек, "ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной".Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске — в формате шествия. В этот раз сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания.
https://ria.ru/20201129/razgon-1586850327.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Колонна сторонников оппозиции в Минске
Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали около 250 человек на акциях протеста

19:34 29.11.2020 (обновлено: 20:21 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Сотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. В Минске за участие в несанкционированных протестных акциях задержали около 250 человек, сообщило ГУВД белорусской столицы на своем сайте.
Отмечается, что в отношении этих граждан проводится проверка.
В столичной милиции подчеркнули, что неоднократно предупреждали участников "несанкционированных акций" о недопустимости противоправных действий, после чего самых активных из них задержали.
В ГУВД рассказали, что днем в воскресенье в разных районах Минска попытались собраться небольшие группы людей с незарегистрированной символикой и плакатами с различными призывами. В некоторых местах они выходили на проезжую часть, блокируя движение транспорта.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Там также добавили, что за минувшую неделю силовики установили личности более ста человек, "ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной".
Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске — в формате шествия. В этот раз сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания.
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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