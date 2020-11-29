https://ria.ru/20201129/zaderzhaniya-1586866500.html

В Минске задержали около 250 человек на акциях протеста

В Минске задержали около 250 человек на акциях протеста

В Минске за участие в несанкционированных протестных акциях задержали около 250 человек, сообщило ГУВД белорусской столицы на своем сайте. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:34

2020-11-29T19:34

2020-11-29T20:21

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586869081_0:0:1852:1043_1400x0_80_0_0_a0f1b8f39a6e8f1f573cdb8bd56cbd27.jpg

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. В Минске за участие в несанкционированных протестных акциях задержали около 250 человек, сообщило ГУВД белорусской столицы на своем сайте.Отмечается, что в отношении этих граждан проводится проверка. В столичной милиции подчеркнули, что неоднократно предупреждали участников "несанкционированных акций" о недопустимости противоправных действий, после чего самых активных из них задержали.В ГУВД рассказали, что днем в воскресенье в разных районах Минска попытались собраться небольшие группы людей с незарегистрированной символикой и плакатами с различными призывами. В некоторых местах они выходили на проезжую часть, блокируя движение транспорта.Там также добавили, что за минувшую неделю силовики установили личности более ста человек, "ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной".Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске — в формате шествия. В этот раз сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания.

https://ria.ru/20201129/razgon-1586850327.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна сторонников оппозиции в Минске Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась 2020-11-29T19:34 true PT0M47S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире