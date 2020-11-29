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Роскошный поезд в Японии отвезет туристов на остров, скрытый от радаров

Роскошный поезд в Японии отвезет туристов на остров, скрытый от радаров

В Японии показали новый роскошный поезд, который доставит путешественников на остров Кюсю, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T00:16

2020-11-29T00:16

2020-11-29T00:26

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Японии показали новый роскошный поезд, который доставит путешественников на остров Кюсю, сообщает Lonely Planet. Кюсю славится невероятно живописными местами, горячими источниками, красивыми горами и побережьем. Он популярен у любителей природы и считается скрытым от радаров.Поезд называется 36+3: остров является 36-м по величине в мире, и это число произносится "Сан-Кю", как “спасибо” на английском. А “3” — это эмоции, которые пассажиры будут испытывать: вдохновение, удивление и счастье. В первых двух вагонах можно заказать обед и ужин, а в третьем — напитки и закуски. Подавать будут лучшие традиционные блюда Кюсю. Кроме того, в распоряжении гостей лаундж-вагон — общее пространство, используемое для проведения мероприятий. Роскошный интерьер поезда включает элементы современного и традиционного японского стилей.

https://ria.ru/20200704/1573852842.html

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