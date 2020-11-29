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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот в декабре
Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот в декабре
Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что на данный момент произведено уже 35 тысяч доз вакцины... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T20:36
2020-11-29T20:36
2020-11-29T20:42
распространение нового коронавируса
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ринат максютов
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что на данный момент произведено уже 35 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", около 5 тысяч пошли на исследования, остальные будут введены в гражданский оборот в декабре."Первая серия вакцинных препаратов, которые войдут в гражданский оборот, пройдут проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7-8 декабря. В настоящий момент после регистрации вакцины 13 октября нами произведено уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз, часть из которых порядка пяти тысяч доз пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот", - сказал Максютов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество