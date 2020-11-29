https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586868521.html

В испытаниях "ЭпиВакКороны" приняли участие 50 добровольцев старше 60 лет

В испытаниях "ЭпиВакКороны" приняли участие 50 добровольцев старше 60 лет

Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет в рамках... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:52

2020-11-29T19:52

2020-11-29T20:36

ринат максютов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новосибирская область

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона"."Пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Это, наверное, самая важная часть исследования, поскольку мы проводим ее на целевой аудитории старше 60 лет, для которой эта вакцина в первую очередь необходима… Данное исследование в настоящее время запущено, уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет. Исследование продолжается", - сказал Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество