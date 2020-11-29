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В испытаниях "ЭпиВакКороны" приняли участие 50 добровольцев старше 60 лет
В испытаниях "ЭпиВакКороны" приняли участие 50 добровольцев старше 60 лет
Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет в рамках... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:52
2020-11-29T19:52
2020-11-29T20:36
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирская область
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона"."Пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Это, наверное, самая важная часть исследования, поскольку мы проводим ее на целевой аудитории старше 60 лет, для которой эта вакцина в первую очередь необходима… Данное исследование в настоящее время запущено, уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет. Исследование продолжается", - сказал Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество