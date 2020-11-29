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В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре
В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре
Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:49
2020-11-29T17:50
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи.По его словам, чтобы уменьшить сопротивление тех, кто скептически относится к вакцине, понадобится мнение людей, которым доверяет общественность. Как отметил Фаучи, разработка вакцины велась под контролем ученых, безопасность и научность процесса не подвергается сомнению.О возможных побочных эффектах Фаучи сказал, что в любом вмешательстве они могут быть, но история наблюдений показывает, что обычно речь идет о немедленно возникающей боли или повышении температуры, но не о длительных проблемах. Он добавил, что разработаны специальные механизмы наблюдения за пациентами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре

17:49 29.11.2020 (обновлено: 17:50 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
"Помощь в пути. Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине - конце декабря", - сказал Фаучи в интервью ABC.
По его словам, чтобы уменьшить сопротивление тех, кто скептически относится к вакцине, понадобится мнение людей, которым доверяет общественность. Как отметил Фаучи, разработка вакцины велась под контролем ученых, безопасность и научность процесса не подвергается сомнению.
О возможных побочных эффектах Фаучи сказал, что в любом вмешательстве они могут быть, но история наблюдений показывает, что обычно речь идет о немедленно возникающей боли или повышении температуры, но не о длительных проблемах. Он добавил, что разработаны специальные механизмы наблюдения за пациентами.
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