https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586856623.html
В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре
В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре
Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:49
2020-11-29T17:49
2020-11-29T17:50
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267833_0:0:3025:1702_1400x0_80_0_0_67afc1400e4cd94026a5e2c516780ffe.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи.По его словам, чтобы уменьшить сопротивление тех, кто скептически относится к вакцине, понадобится мнение людей, которым доверяет общественность. Как отметил Фаучи, разработка вакцины велась под контролем ученых, безопасность и научность процесса не подвергается сомнению.О возможных побочных эффектах Фаучи сказал, что в любом вмешательстве они могут быть, но история наблюдений показывает, что обычно речь идет о немедленно возникающей боли или повышении температуры, но не о длительных проблемах. Он добавил, что разработаны специальные механизмы наблюдения за пациентами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586836077.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267833_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_fe552de5e3ad45e3da690df4ac743d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости.
Вакцина от коронавируса в США
станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи
.
"Помощь в пути. Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине - конце декабря", - сказал Фаучи в интервью ABC.
По его словам, чтобы уменьшить сопротивление тех, кто скептически относится к вакцине, понадобится мнение людей, которым доверяет общественность. Как отметил Фаучи, разработка вакцины велась под контролем ученых, безопасность и научность процесса не подвергается сомнению.
О возможных побочных эффектах Фаучи сказал, что в любом вмешательстве они могут быть, но история наблюдений показывает, что обычно речь идет о немедленно возникающей боли или повышении температуры, но не о длительных проблемах. Он добавил, что разработаны специальные механизмы наблюдения за пациентами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф