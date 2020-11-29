https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586856623.html

В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре

В США вакцину от COVID-19 для "приоритетных групп" предоставят в декабре

Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T17:49

2020-11-29T17:49

2020-11-29T17:50

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в США станет доступна "для людей с высоким приоритетом" в середине декабря, сказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи.По его словам, чтобы уменьшить сопротивление тех, кто скептически относится к вакцине, понадобится мнение людей, которым доверяет общественность. Как отметил Фаучи, разработка вакцины велась под контролем ученых, безопасность и научность процесса не подвергается сомнению.О возможных побочных эффектах Фаучи сказал, что в любом вмешательстве они могут быть, но история наблюдений показывает, что обычно речь идет о немедленно возникающей боли или повышении температуры, но не о длительных проблемах. Он добавил, что разработаны специальные механизмы наблюдения за пациентами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586836077.html

сша

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энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире