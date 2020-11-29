https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586835457.html

Посол Израиля назвал ошибкой призывы отказаться от вакцины "Спутник V"

Посол Израиля назвал ошибкой призывы отказаться от вакцины "Спутник V"

Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви назвал ошибкой призывы некоторых стран отказаться от российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:20

2020-11-29T14:20

2020-11-29T16:15

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

израиль

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви назвал ошибкой призывы некоторых стран отказаться от российской вакцины "Спутник V"."Я считаю, что это ошибка. Это глупо", — сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Среди ее преимуществ — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сейчас "Спутник V" проходит клинические испытания с участием 40 тысяч человек. Результаты второго промежуточного анализа данных показали, что на 28-й день после первой инъекции эффективность вакцины составила 91,4 процента, а на 42-й день — более 95 процентов.Испытания проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах. Заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 стран. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-29T14:20 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, израиль, в мире