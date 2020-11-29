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Посол Израиля назвал ошибкой призывы отказаться от вакцины "Спутник V"
Посол Израиля назвал ошибкой призывы отказаться от вакцины "Спутник V"
Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви назвал ошибкой призывы некоторых стран отказаться от российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:20
2020-11-29T14:20
2020-11-29T16:15
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
израиль
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви назвал ошибкой призывы некоторых стран отказаться от российской вакцины "Спутник V"."Я считаю, что это ошибка. Это глупо", — сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Среди ее преимуществ — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сейчас "Спутник V" проходит клинические испытания с участием 40 тысяч человек. Результаты второго промежуточного анализа данных показали, что на 28-й день после первой инъекции эффективность вакцины составила 91,4 процента, а на 42-й день — более 95 процентов.Испытания проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах. Заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 стран. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020-11-29T14:20
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, израиль, в мире