https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586798241.html

Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"

Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"

Британские эксперты в области вирусологии рассказали в интервью CBC о причинах, указывающих на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T03:08

2020-11-29T03:08

2020-11-29T03:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

великобритания

москва

южная корея

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британские эксперты в области вирусологии рассказали в интервью CBC о причинах, указывающих на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".Собеседники телеканала прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования "Спутника V", продемонстрировавших эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день.Он отметил, что показатели "Спутник V" и других вакцин передают "действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире" о возможности бороться с этим заболеванием с помощью прививок.Как сообщает телеканал, положительные оценки ученых основаны на информации о неоднократных успешных проявлениях "метода аденовирусной доставки", лежащего в основе вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.При этом ранее было не известно, проявит ли коронавирус резистентность, отмечает телеканал. Однако, по словам Эванса, положительные результаты других фармацевтических компаний убеждают в перспективности и российского препарата."Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии", — сказал Эванс.Эванс объяснил более скептическое отношение к российской вакцине в мире "большей открытостью и прозрачностью" процессов в США и Европе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сейчас препарат тестируют на третьей фазе клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 государств. Вакцину для поставок на зарубежные рынки будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586256599.html

https://ria.ru/20200817/1575882957.html

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великобритания

москва

южная корея

белоруссия

сша

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