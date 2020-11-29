https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586798241.html
Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
Британские эксперты в области вирусологии рассказали в интервью CBC о причинах, указывающих на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T03:08
2020-11-29T03:08
2020-11-29T03:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
великобритания
москва
южная корея
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Британские эксперты в области вирусологии рассказали в интервью CBC о причинах, указывающих на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".Собеседники телеканала прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования "Спутника V", продемонстрировавших эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день.Он отметил, что показатели "Спутник V" и других вакцин передают "действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире" о возможности бороться с этим заболеванием с помощью прививок.Как сообщает телеканал, положительные оценки ученых основаны на информации о неоднократных успешных проявлениях "метода аденовирусной доставки", лежащего в основе вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.При этом ранее было не известно, проявит ли коронавирус резистентность, отмечает телеканал. Однако, по словам Эванса, положительные результаты других фармацевтических компаний убеждают в перспективности и российского препарата."Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии", — сказал Эванс.Эванс объяснил более скептическое отношение к российской вакцине в мире "большей открытостью и прозрачностью" процессов в США и Европе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Сейчас препарат тестируют на третьей фазе клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 государств. Вакцину для поставок на зарубежные рынки будут производить международные партнеры РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, великобритания, москва, южная корея, белоруссия, сша, в мире
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Британские эксперты в области вирусологии рассказали в интервью CBC
о причинах, указывающих на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V
".
Собеседники телеканала прокомментировали сообщения о результатах второго промежуточного анализа данных клинического исследования "Спутника V", продемонстрировавших эффективность вакцины в 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день.
"Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин", — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.
Он отметил, что показатели "Спутник V" и других вакцин передают "действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире" о возможности бороться с этим заболеванием с помощью прививок.
"Я не вижу причин сомневаться в этом (результатах) <...> Я согласен, что их (испытаний "Спутник V". — Прим. ред.) первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина", — подчеркнул профессор вирусологии британского университета Рединга
Йен Джонс.
Как сообщает телеканал, положительные оценки ученых основаны на информации о неоднократных успешных проявлениях "метода аденовирусной доставки", лежащего в основе вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.
При этом ранее было не известно, проявит ли коронавирус резистентность, отмечает телеканал. Однако, по словам Эванса, положительные результаты других фармацевтических компаний убеждают в перспективности и российского препарата.
"Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии", — сказал Эванс.
Эванс объяснил более скептическое отношение к российской вакцине в мире "большей открытостью и прозрачностью" процессов в США
и Европе
.
"Мы не знаем, насколько тщательно отслеживаются их исследования и насколько тщательно о них сообщается. Мы этого не знаем. Однако страны, которые ее покупают, веря, что России удалось что-то создать ",— добавил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Сейчас препарат тестируют на третьей фазе клинических исследований в Белоруссии
, ОАЭ
, Венесуэле
и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз "Спутника V" поступили от более чем 50 государств. Вакцину для поставок на зарубежные рынки будут производить международные партнеры РФПИ
в Индии
, Бразилии
, Китае
, Южной Корее
и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.