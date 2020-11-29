https://ria.ru/20201129/tekhnologii-1586564813.html

Данные из космоса: как инновации помогают аграриям Красноярского края

Данные из космоса: как инновации помогают аграриям Красноярского края

Ученые из Красноярского края разработали систему дистанционного зондирования Земли, которой смогут пользоваться даже те, кто слабо разбирается в технической... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T08:00

2020-11-29T08:00

2020-11-29T08:00

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые из Красноярского края разработали систему дистанционного зондирования Земли, которой смогут пользоваться даже те, кто слабо разбирается в технической стороне вопроса. О том, за счет чего работает программа и в каких областях ее можно применять, РИА Новости рассказал руководитель проекта, профессор кафедры систем искусственного интеллекта Сибирского федерального университета кандидат технических наук Юрий Маглинец.По словам ученого, программа базируется на данных, собранных космическими спутниками, а также на информации, которой владеют ученые узких специализаций. Для того, чтобы дать людям возможность пользоваться всеми этими данными, было принято решение разработать программное обеспечение, простое и доступное для самостоятельного использования.В настоящее время система выглядит как веб-разработка. Все данные находятся в институте, а для пользователей предусмотрен интерфейс, основанный на базах данных, заранее внесенных в систему. Уже сейчас программное обеспечение показало положительные результаты в сельхозотрасли. Например, система умеет следить за состоянием сельскохозяйственных культур. Для этого землепользователи указывают в web-ГИС-интерфейсе на электронной карте типы и сорта культурных растений, высаженных ими в посевную страду. Затем система в автоматическом режиме начинает следить за изменением состояния разных сельскохозяйственных полей, сравнивая его с эталонным состоянием на протяжении всего сезона вегетации."Допустим, если на поле растут зерновые культуры, то уже известно, как эти культуры должны выглядеть из космоса в те или иные моменты вегетативного сезона. И, например, если будет засуха, то они будут обозначаться красноватым цветом, если все хорошо – будут преобладать зеленоватые оттенки. Так можно визуализировать результаты мониторинга. Система может обрабатывать эти данные и самостоятельно, привлекая пользователя только в том случае, если что-то пошло не так", – резюмировал Юрий Маглинец.Благодаря актуальности разработки для региона, ученые выиграли грант краевого фонда науки на ее реализацию. В дальнейшем они планируют расширить область применения системы для решения задач лесопользования и геологоразведки.

https://ria.ru/20201101/pozhary-1582426963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, красноярский край, технологии