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Данные из космоса: как инновации помогают аграриям Красноярского края
Данные из космоса: как инновации помогают аграриям Красноярского края
Ученые из Красноярского края разработали систему дистанционного зондирования Земли, которой смогут пользоваться даже те, кто слабо разбирается в технической... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
красноярский край
технологии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые из Красноярского края разработали систему дистанционного зондирования Земли, которой смогут пользоваться даже те, кто слабо разбирается в технической стороне вопроса. О том, за счет чего работает программа и в каких областях ее можно применять, РИА Новости рассказал руководитель проекта, профессор кафедры систем искусственного интеллекта Сибирского федерального университета кандидат технических наук Юрий Маглинец.По словам ученого, программа базируется на данных, собранных космическими спутниками, а также на информации, которой владеют ученые узких специализаций. Для того, чтобы дать людям возможность пользоваться всеми этими данными, было принято решение разработать программное обеспечение, простое и доступное для самостоятельного использования.В настоящее время система выглядит как веб-разработка. Все данные находятся в институте, а для пользователей предусмотрен интерфейс, основанный на базах данных, заранее внесенных в систему. Уже сейчас программное обеспечение показало положительные результаты в сельхозотрасли. Например, система умеет следить за состоянием сельскохозяйственных культур. Для этого землепользователи указывают в web-ГИС-интерфейсе на электронной карте типы и сорта культурных растений, высаженных ими в посевную страду. Затем система в автоматическом режиме начинает следить за изменением состояния разных сельскохозяйственных полей, сравнивая его с эталонным состоянием на протяжении всего сезона вегетации."Допустим, если на поле растут зерновые культуры, то уже известно, как эти культуры должны выглядеть из космоса в те или иные моменты вегетативного сезона. И, например, если будет засуха, то они будут обозначаться красноватым цветом, если все хорошо – будут преобладать зеленоватые оттенки. Так можно визуализировать результаты мониторинга. Система может обрабатывать эти данные и самостоятельно, привлекая пользователя только в том случае, если что-то пошло не так", – резюмировал Юрий Маглинец.Благодаря актуальности разработки для региона, ученые выиграли грант краевого фонда науки на ее реализацию. В дальнейшем они планируют расширить область применения системы для решения задач лесопользования и геологоразведки.
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хорошие новости, красноярский край, технологии

Данные из космоса: как инновации помогают аграриям Красноярского края

08:00 29.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПосев риса в хуторе Ольгинский Краснодарского края
Посев риса в хуторе Ольгинский Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые из Красноярского края разработали систему дистанционного зондирования Земли, которой смогут пользоваться даже те, кто слабо разбирается в технической стороне вопроса. О том, за счет чего работает программа и в каких областях ее можно применять, РИА Новости рассказал руководитель проекта, профессор кафедры систем искусственного интеллекта Сибирского федерального университета кандидат технических наук Юрий Маглинец.
По словам ученого, программа базируется на данных, собранных космическими спутниками, а также на информации, которой владеют ученые узких специализаций. Для того, чтобы дать людям возможность пользоваться всеми этими данными, было принято решение разработать программное обеспечение, простое и доступное для самостоятельного использования.

"Спутников становится все больше, и данных накапливается колоссальное количество. Однако довольно трудно донести эту информацию до тех, кому она нужна. Кто-то даже не знает, где и как ее раздобыть. И наша задача была в том, чтобы сблизить конечного пользователя и существующие массивы данных. Для этого мы разработали программное обеспечение на базе Института космических и информационных технологий СФУ", – рассказал Юрий Маглинец.

В настоящее время система выглядит как веб-разработка. Все данные находятся в институте, а для пользователей предусмотрен интерфейс, основанный на базах данных, заранее внесенных в систему. Уже сейчас программное обеспечение показало положительные результаты в сельхозотрасли. Например, система умеет следить за состоянием сельскохозяйственных культур. Для этого землепользователи указывают в web-ГИС-интерфейсе на электронной карте типы и сорта культурных растений, высаженных ими в посевную страду. Затем система в автоматическом режиме начинает следить за изменением состояния разных сельскохозяйственных полей, сравнивая его с эталонным состоянием на протяжении всего сезона вегетации.
© Фото предоставил руководитель проекта, профессор СФУ Юрий МаглинецWeb-ГИС-интерфейс системы дистанционного зондирования Земли
Web-ГИС-интерфейс системы дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото предоставил руководитель проекта, профессор СФУ Юрий Маглинец
Web-ГИС-интерфейс системы дистанционного зондирования Земли
"Допустим, если на поле растут зерновые культуры, то уже известно, как эти культуры должны выглядеть из космоса в те или иные моменты вегетативного сезона. И, например, если будет засуха, то они будут обозначаться красноватым цветом, если все хорошо – будут преобладать зеленоватые оттенки. Так можно визуализировать результаты мониторинга. Система может обрабатывать эти данные и самостоятельно, привлекая пользователя только в том случае, если что-то пошло не так", – резюмировал Юрий Маглинец.
Космический снимок распространения лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 08:00Хорошие новости
Природные пожары будут выявлять из космоса
Благодаря актуальности разработки для региона, ученые выиграли грант краевого фонда науки на ее реализацию. В дальнейшем они планируют расширить область применения системы для решения задач лесопользования и геологоразведки.
 
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