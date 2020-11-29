https://ria.ru/20201129/surganova-1586573654.html
Группа "Сурганова и оркестр" представила новый сингл "Осенний ливень"
Группа "Сурганова и оркестр" представила новый сингл "Осенний ливень"
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый сингл "Ливень осенний" на стихи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:28
2020-11-29T00:28
2020-11-29T00:29
культура
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новости культуры
светлана сурганова
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый сингл "Ливень осенний" на стихи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса."В последнюю пятницу осени выступаем для вас в роли синоптиков", — прокомментировала релиз Светлана Сурганова в своем инстаграме. В комментариях поклонники хвалили качество записи, "нежный голос" певицы и "прекрасную поэзию". Исполнительница также поделилась историей создания трека: "Гитарист Валера Тхай признался мне, что стихи Хуана Рамона Хименеса были одними из первых его поэтических открытий. Именно Валерка предложил мне "подзвучить" стихотворение "Осенний дождь" и даже наиграл пару аккордов. Я позволила себе дописать несколько строчек, чтобы это прекрасное стихотворение обрело форму песни".
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музыка, новости культуры, светлана сурганова
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый сингл "Ливень осенний" на стихи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса.
"В последнюю пятницу осени выступаем для вас в роли синоптиков", — прокомментировала
релиз Светлана Сурганова в своем инстаграме.
В комментариях поклонники хвалили качество записи, "нежный голос" певицы и "прекрасную поэзию".
Исполнительница также поделилась
историей создания трека: "Гитарист Валера Тхай признался мне, что стихи Хуана Рамона Хименеса были одними из первых его поэтических открытий. Именно Валерка предложил мне "подзвучить" стихотворение "Осенний дождь" и даже наиграл пару аккордов. Я позволила себе дописать несколько строчек, чтобы это прекрасное стихотворение обрело форму песни".