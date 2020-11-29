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https://ria.ru/20201129/surganova-1586573654.html
Группа "Сурганова и оркестр" представила новый сингл "Осенний ливень"
Группа "Сурганова и оркестр" представила новый сингл "Осенний ливень"
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый сингл "Ливень осенний" на стихи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:28
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культура
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новости культуры
светлана сурганова
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый сингл "Ливень осенний" на стихи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса."В последнюю пятницу осени выступаем для вас в роли синоптиков", — прокомментировала релиз Светлана Сурганова в своем инстаграме. В комментариях поклонники хвалили качество записи, "нежный голос" певицы и "прекрасную поэзию". Исполнительница также поделилась историей создания трека: "Гитарист Валера Тхай признался мне, что стихи Хуана Рамона Хименеса были одними из первых его поэтических открытий. Именно Валерка предложил мне "подзвучить" стихотворение "Осенний дождь" и даже наиграл пару аккордов. Я позволила себе дописать несколько строчек, чтобы это прекрасное стихотворение обрело форму песни".
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музыка, новости культуры, светлана сурганова

Группа "Сурганова и оркестр" представила новый сингл "Осенний ливень"

00:28 29.11.2020 (обновлено: 00:29 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСолистка группы "Сурганова и Оркестр" С. Сурганова у себя дома
Солистка группы Сурганова и Оркестр С. Сурганова у себя дома - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый сингл "Ливень осенний" на стихи испанского поэта Хуана Рамона Хименеса.
"В последнюю пятницу осени выступаем для вас в роли синоптиков", — прокомментировала релиз Светлана Сурганова в своем инстаграме.
В комментариях поклонники хвалили качество записи, "нежный голос" певицы и "прекрасную поэзию".
Исполнительница также поделилась историей создания трека: "Гитарист Валера Тхай признался мне, что стихи Хуана Рамона Хименеса были одними из первых его поэтических открытий. Именно Валерка предложил мне "подзвучить" стихотворение "Осенний дождь" и даже наиграл пару аккордов. Я позволила себе дописать несколько строчек, чтобы это прекрасное стихотворение обрело форму песни".
Солистка группы Сурганова и Оркестр Светлана Сурганова - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
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