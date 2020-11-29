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Собянин рассказал об энергетическом комплексе столицы
Собянин рассказал об энергетическом комплексе столицы
Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:27
2020-11-29T13:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая москва
мосгаз
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр отметил, что газовому хозяйству столицы исполнилось 155 лет. Сегодня оно является крупнейшим в стране.По его словам, в ближайшие годы в новой Москве построят более 345 километров газопроводов и сформируют новую систему транспорта газа. Также мэр Москвы подчеркнул, что аварийно-спасательная служба Мосгаза выезжает на вызов за 3,5 минуты с момента получения заявки.
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новая москва, мосгаз, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал об энергетическом комплексе столицы

13:27 29.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что газовому хозяйству столицы исполнилось 155 лет. Сегодня оно является крупнейшим в стране.
Города мира. Москва - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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"Энергетический комплекс Москвы - один из самых экологически чистых в мире: доля природного газа приближается к 100%", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, в ближайшие годы в новой Москве построят более 345 километров газопроводов и сформируют новую систему транспорта газа. Также мэр Москвы подчеркнул, что аварийно-спасательная служба Мосгаза выезжает на вызов за 3,5 минуты с момента получения заявки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовая МоскваМосгазСергей СобянинМоскваОбщество
 
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