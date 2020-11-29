https://ria.ru/20201129/sobyanin-1586830571.html

Собянин рассказал об энергетическом комплексе столицы

Собянин рассказал об энергетическом комплексе столицы

Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:27

2020-11-29T13:27

2020-11-29T13:27

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сергей собянин

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр отметил, что газовому хозяйству столицы исполнилось 155 лет. Сегодня оно является крупнейшим в стране.По его словам, в ближайшие годы в новой Москве построят более 345 километров газопроводов и сформируют новую систему транспорта газа. Также мэр Москвы подчеркнул, что аварийно-спасательная служба Мосгаза выезжает на вызов за 3,5 минуты с момента получения заявки.

https://ria.ru/20201113/moskva-1585358084.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, мосгаз, сергей собянин, москва, общество