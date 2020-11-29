https://ria.ru/20201129/shoygu-1586836592.html

Шойгу рассказал о перспективах РГО

Шойгу рассказал о перспективах РГО

Русское географическое общество (РГО) намерено продолжать свои экспедиции вплоть до достижения поставленных ими целей, заявил в воскресенье президент РГО Сергей РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:33

2020-11-29T14:33

2020-11-29T14:33

русское географическое общество

курильские острова

сергей шойгу

красноярский край

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) намерено продолжать свои экспедиции вплоть до достижения поставленных ими целей, заявил в воскресенье президент РГО Сергей Шойгу.Шойгу, в частности, напомнил о "Туннуге" - крупнейшей экспедиции РГО, которая изучает скифский царский курган в "Долине царей" в северной части Тувы. "Там вечная мерзлота, а значит, может быть органика (в том числе хорошо сохранившиеся останки людей и животных – ред.). То есть здесь (может сказать свое слово) генная инженерия. В общем, будет очень интересно", - отметил Шойгу.Кроме того, указал он, требуют продолжения исследования на Камчатке, где осенью на побережье были обнаружены погибшие морские животные. "Эти исследования нужно продолжать, хотя (после экологического происшествия) была изучена практически вся береговая линия. Это (планы) еще года на два или три", - сказал президент РГО.По его словам, остаются в силе намерения изучать в экспедиционном формате и Курильские острова. В этой части страны в 2019 году стартовала экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда".Кроме того, обратил внимание Шойгу, необходимо "сделать большую экспедицию" по северному коридору ленд-лиза, которой предстоит исследовать инфраструктуру союзнических поставок Советскому Союзу в наиболее труднодоступных местах страны, в частности в Красноярском крае. "Интересно посмотреть, где и как все это было сделано", - сказал президент РГО.

https://ria.ru/20201127/putin-1586598128.html

курильские острова

красноярский край

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русское географическое общество, курильские острова, сергей шойгу, красноярский край