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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201129/sertifikatsiya-1586799614.html
Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
Верховный суд Пенсильвании отменил решение приостановить сертификацию результатов выборов президента США в штате, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T04:49
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выборы президента сша — 2020
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джо байден
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пенсильвания
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение приостановить сертификацию результатов выборов президента США в штате, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.О соответствующем решении суд постановил в среду. Тогда генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявлял, что это постановление не повлияет на расклад по выборщикам от штата, поскольку сертификация результатов уже завершена.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.
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дональд трамп, джо байден, москва, пенсильвания, сша, в мире

Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов

04:49 29.11.2020 (обновлено: 06:20 29.11.2020)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники поствыборных протестов в штате Орегон
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение приостановить сертификацию результатов выборов президента США в штате, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
О соответствующем решении суд постановил в среду. Тогда генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявлял, что это постановление не повлияет на расклад по выборщикам от штата, поскольку сертификация результатов уже завершена.
Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.
Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.
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