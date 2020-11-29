https://ria.ru/20201129/sertifikatsiya-1586799614.html

Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов

Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов

Верховный суд Пенсильвании отменил решение приостановить сертификацию результатов выборов президента США в штате, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T04:49

2020-11-29T04:49

2020-11-29T06:20

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отменил решение приостановить сертификацию результатов выборов президента США в штате, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.О соответствующем решении суд постановил в среду. Тогда генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявлял, что это постановление не повлияет на расклад по выборщикам от штата, поскольку сертификация результатов уже завершена.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.

https://ria.ru/20201129/isk-1586794659.html

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дональд трамп, джо байден, москва, пенсильвания, сша, в мире