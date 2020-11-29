https://ria.ru/20201129/sarkisyan-1586841984.html

Президент Армении назвал способ преодоления кризиса в стране

Президент Армении назвал способ преодоления кризиса в стране

Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:27

2020-11-29T15:27

2020-11-29T23:10

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства национального единства являются цивилизованным путем преодоление кризиса в стране, вызванного эскалацией конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского лидера. Он добавил, что в этот период необходимо провести референдум, изменив конституцию. Саркисян считает, что должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президента. "Я считаю, что, даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. В нашей стране все должности назначаются парламентом, а где баланс?" — процитировали в пресс-службе слова президента.Он считает также, что наличие или отсутствие кризиса в стране нельзя оценивать по количеству протестующих на площади. "Если бы на площади вообще никого не было, означало ли это, что кризиса нет? Посмотрите вокруг: мы все в кризисной ситуации. Это кризис не страны или государства, а нации — правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный. Не все жители вернутся в Карабах, некоторые останутся в Армении, кто позаботится о них?" — приводит пресс-служба слова Саркисяна. Следовательно, по мнению армянского лидера, "прежде всего мы должны признать, что у нас кризис, а значит, мы не можем продолжать как раньше, так как Армения — другая страна".Саркисян заявил, у него нет премьерских амбиций, призвав опираться не на личности, а на институты. "В мире нет никого, кто бы мог в одиночку поднять на ноги страну. Мы все вместе должны работать, у нас должна быть программа и поддержка реальных друзей, в первую очередь России", — заявил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/pashinyan-1586610197.html

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армен саркисян, армения, в мире