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СМИ: популярное движение против насилия тратило пожертвования на зарплаты
СМИ: популярное движение против насилия тратило пожертвования на зарплаты
Популярное движение против сексуального насилия Time's Up, созданное при поддержке голливудских звезд, в том числе актрис Риз Уизерспун, Эми Шумер и Бри Ларсон, РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:03
2020-11-29T13:03
бри ларсон (актриса)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Популярное движение против сексуального насилия Time's Up, созданное при поддержке голливудских звезд, в том числе актрис Риз Уизерспун, Эми Шумер и Бри Ларсон, тратило большую часть собранных пожертвований на зарплаты своему руководству, а не на помощь жертвам домогательств, сообщает газета New York Post со ссылкой на налоговые документы.Сообщается, что только в 2018 году, когда организация была учреждена, она собрала 3,67 миллиона долларов. Из них более 1,4 миллиона долларов были потрачены на зарплаты и только 312 тысяч долларов - на фонд юридической поддержки жертв сексуальных домогательств. Кроме того, свыше 157 тысяч долларов были потрачены на конференции, 288 тысяч на рекламу, 940 тысяч - на "юридические" расходы, 58 тысяч долларов - на путешествия и 112 тысяч долларов на PR-компанию. Группы по наблюдению за работой благотворительных фондов, такие как Charity Navigator, рекомендуют НКО тратить 75% доходов на выполнение своей миссии, а 25% - на различные административные цели. Time's Up, в свою очередь, по данным газеты, тратило 38% только на зарплаты.Движение Time's Up было основано в 2018 году после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, озвученных в адрес знаменитых актеров, политиков, журналистов и других известных лиц, включая продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Движение занимается оказанием поддержки жертвам сексуального насилия.
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бри ларсон (актриса), кевин спейси, харви вайнштейн, риз уизерспун, в мире

СМИ: популярное движение против насилия тратило пожертвования на зарплаты

13:03 29.11.2020
 
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussЛаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз
Лаура Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шайлен Вудли на церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Популярное движение против сексуального насилия Time's Up, созданное при поддержке голливудских звезд, в том числе актрис Риз Уизерспун, Эми Шумер и Бри Ларсон, тратило большую часть собранных пожертвований на зарплаты своему руководству, а не на помощь жертвам домогательств, сообщает газета New York Post со ссылкой на налоговые документы.
Сообщается, что только в 2018 году, когда организация была учреждена, она собрала 3,67 миллиона долларов. Из них более 1,4 миллиона долларов были потрачены на зарплаты и только 312 тысяч долларов - на фонд юридической поддержки жертв сексуальных домогательств. Кроме того, свыше 157 тысяч долларов были потрачены на конференции, 288 тысяч на рекламу, 940 тысяч - на "юридические" расходы, 58 тысяч долларов - на путешествия и 112 тысяч долларов на PR-компанию. Группы по наблюдению за работой благотворительных фондов, такие как Charity Navigator, рекомендуют НКО тратить 75% доходов на выполнение своей миссии, а 25% - на различные административные цели. Time's Up, в свою очередь, по данным газеты, тратило 38% только на зарплаты.
Движение Time's Up было основано в 2018 году после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, озвученных в адрес знаменитых актеров, политиков, журналистов и других известных лиц, включая продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Движение занимается оказанием поддержки жертвам сексуального насилия.
 
Бри Ларсон (актриса)Кевин СпейсиХарви ВайнштейнРиз УизерспунВ мире
 
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