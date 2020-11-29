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Москвичей ожидает пасмурное воскресенье
Москвичей ожидает пасмурное воскресенье
Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:28
2020-11-29T09:28
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Температура в Москве составит плюс 2-4 градусов, в Подмосковье - от нуля до плюс 5. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей ожидает пасмурное воскресенье

09:28 29.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода обусловится тёплым сектором атлетического циклона с запада, поэтому сохранится пасмурная погода, местами небольшие остатки. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду".

Температура в Москве составит плюс 2-4 градусов, в Подмосковье - от нуля до плюс 5. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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