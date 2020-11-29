https://ria.ru/20201129/pogoda-1586808286.html
Москвичей ожидает пасмурное воскресенье
Москвичей ожидает пасмурное воскресенье
Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:28
2020-11-29T09:28
2020-11-29T09:28
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9860783bd630065586d760fb76a38ea.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Температура в Москве составит плюс 2-4 градусов, в Подмосковье - от нуля до плюс 5. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7b46e1aa184ac7945a2c6ed85167f91b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество