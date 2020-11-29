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Москвичей ожидает пасмурное воскресенье

Москвичей ожидает пасмурное воскресенье

Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T09:28

2020-11-29T09:28

2020-11-29T09:28

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Температура в Москве составит плюс 2-4 градусов, в Подмосковье - от нуля до плюс 5. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество