https://ria.ru/20201129/neozhidannost-1586868243.html

Девушка узнала о беременности во время родов

Девушка узнала о беременности во время родов

В Британии 18-летняя Дион Сиборн узнала о беременности во время родов в туалете больницы, сообщил таблоид Mirror. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:50

2020-11-29T19:50

2020-11-29T23:41

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Британии 18-летняя Дион Сиборн узнала о беременности во время родов в туалете больницы, сообщил таблоид Mirror.Девушку доставили в медучреждение из-за жалоб на боли в спине. При этом сама будущая мать не подозревала, что беременна."Я ничего не чувствовала. Я не прибавила в весе. Все говорили мне, что я немного похудела", — рассказала она.В то время, когда Сиборн ждала анализов в медучреждении, ей захотелось в уборную.Когда у девушки начались роды, она начала кричать и звать на помощь медсестру, поскольку не могла дотянуться до кнопки экстренной помощи.После родов она сообщила своему парню, 18-летнему Калламу Моррису, что тот стал отцом. Как сообщает издание, новоиспеченный родитель был обрадован новым статусом. Моррис и Сиборн назвали свою дочь Лили-Мэй.

https://ria.ru/20201129/lyubov-1586843210.html

https://ria.ru/20200904/beremennost-1576789946.html

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в мире