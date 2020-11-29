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Трамп снова заявил о массовом мошенничестве на выборах
Трамп снова заявил о массовом мошенничестве на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не изменит мнения о выборах как о состоявшемся мошенничестве. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:16
2020-11-29T19:16
2020-11-29T19:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не изменит мнения о выборах как о состоявшемся мошенничестве.Он подчеркнул, что "если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента".
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дональд трамп, сша, в мире