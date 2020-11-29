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Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании
Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:05
2020-11-29T17:05
михаил мишустин
мосгаз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив впечатляющие достижения предприятия, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Впечатляющие достижения "Мосгаза" – это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу. И конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.Также премьер пожелал работникам и ветеранам "Мосгаза" новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
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михаил мишустин, мосгаз, москва, общество

Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании

17:05 29.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин вручил премии правительства РФ 2020 года в области науки и техники
Премьер-министр РФ М. Мишустин вручил премии правительства РФ 2020 года в области науки и техники - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив впечатляющие достижения предприятия, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Впечатляющие достижения "Мосгаза" – это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу. И конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы", - говорится в телеграмме.
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Мишустин подчеркнул, что компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.
Также премьер пожелал работникам и ветеранам "Мосгаза" новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
 
Михаил МишустинМосгазМоскваОбщество
 
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