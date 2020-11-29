https://ria.ru/20201129/mosgaz-1586852645.html

Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании

Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T17:05

2020-11-29T17:05

2020-11-29T17:05

михаил мишустин

мосгаз

москва

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив впечатляющие достижения предприятия, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Впечатляющие достижения "Мосгаза" – это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу. И конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.Также премьер пожелал работникам и ветеранам "Мосгаза" новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

https://realty.ria.ru/20201106/mosgaz-1583346367.html

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михаил мишустин, мосгаз, москва, общество