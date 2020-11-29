https://ria.ru/20201129/mosgaz-1586852645.html
Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании
Мишустин поздравил работников "Мосгаза" со 155-летием компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:05
2020-11-29T17:05
2020-11-29T17:05
михаил мишустин
мосгаз
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586728504_0:16:2942:1671_1400x0_80_0_0_3513e21a0820e445a976b72a7a786384.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов "Мосгаза" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы, отметив впечатляющие достижения предприятия, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Впечатляющие достижения "Мосгаза" – это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу. И конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.Также премьер пожелал работникам и ветеранам "Мосгаза" новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
https://realty.ria.ru/20201106/mosgaz-1583346367.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586728504_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_a084917245bec4be01126b6d09662bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, мосгаз, москва, общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил работников и ветеранов "Мосгаза
" со 155-летием со дня образования газового хозяйства Москвы
, отметив впечатляющие достижения предприятия, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Впечатляющие достижения "Мосгаза" – это ежедневный труд людей самых разных специальностей, которые преданы своей профессии, ответственно относятся к делу. И конечно, особые слова благодарности хочу выразить ветеранам компании, всем, кто героически сражался и самоотверженно трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, обеспечивал бесперебойную работу газового хозяйства столицы", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что компания активно внедряет цифровые технологии и инновационное оборудование, что позволяет автоматизировать процессы управления, повышать контроль и качество обслуживания, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.
Также премьер пожелал работникам и ветеранам "Мосгаза" новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.