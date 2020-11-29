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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/metro-1586843995.html
В Минске закрытые из-за акции протеста станции метро возобновили работу
В Минске закрытые из-за акции протеста станции метро возобновили работу
Все пять станций метро в центре Минска, которые были временно закрыты на фоне планов оппозиции провести несанкционированную акцию протеста, возобновили работу,... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:41
2020-11-29T16:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Все пять станций метро в центре Минска, которые были временно закрыты на фоне планов оппозиции провести несанкционированную акцию протеста, возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.Ранее в воскресенье предприятие предупредило о закрытии пяти станций, спустя примерно 50 минут заработала одна из них.На фоне воскресной акции оппозиции в воскресенье в белорусской столице начались сбои с мобильным доступом в интернет, были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской столицы. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция Минска пока не прокомментировала пресечение несанкционированных акций протеста и количество задержанных на них.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске закрытые из-за акции протеста станции метро возобновили работу

15:41 29.11.2020 (обновлено: 16:29 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Все пять станций метро в центре Минска, которые были временно закрыты на фоне планов оппозиции провести несанкционированную акцию протеста, возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.
Ранее в воскресенье предприятие предупредило о закрытии пяти станций, спустя примерно 50 минут заработала одна из них.

"В 15.17 (совпадает с мск) все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении предприятия в его Telegram-канале.

На фоне воскресной акции оппозиции в воскресенье в белорусской столице начались сбои с мобильным доступом в интернет, были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской столицы. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция Минска пока не прокомментировала пресечение несанкционированных акций протеста и количество задержанных на них.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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