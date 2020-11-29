https://ria.ru/20201129/metro-1586843995.html

В Минске закрытые из-за акции протеста станции метро возобновили работу

В Минске закрытые из-за акции протеста станции метро возобновили работу

Все пять станций метро в центре Минска, которые были временно закрыты на фоне планов оппозиции провести несанкционированную акцию протеста, возобновили работу,... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:41

2020-11-29T15:41

2020-11-29T16:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586849014_0:244:3042:1955_1400x0_80_0_0_54b05eca62dfb82bed3fb6bd0d1af860.jpg

МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Все пять станций метро в центре Минска, которые были временно закрыты на фоне планов оппозиции провести несанкционированную акцию протеста, возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.Ранее в воскресенье предприятие предупредило о закрытии пяти станций, спустя примерно 50 минут заработала одна из них.На фоне воскресной акции оппозиции в воскресенье в белорусской столице начались сбои с мобильным доступом в интернет, были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской столицы. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция Минска пока не прокомментировала пресечение несанкционированных акций протеста и количество задержанных на них.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире