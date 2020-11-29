Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201129/lunnaya-sonata-1586315130.html
Названо лучшее классическое произведение, которое помогает уснуть
Названо лучшее классическое произведение, которое помогает уснуть
Всемирное общество сна по заказу крупной компании по производству умных устройств провело глобальное исследование и выяснило, под какое произведение... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T02:13
2020-11-29T02:24
стиль жизни
людвиг ван бетховен
культура
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a783cce9016e8df163729dfe69cb7f78.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирное общество сна по заказу крупной компании по производству умных устройств провело глобальное исследование и выяснило, под какое произведение классической музыки лучше всего засыпать, сообщает Prnewswire. В опросе приняли участие 12 тысяч респондентов из шести стран: Таиланда, Германии, США, Великобритании, Италии и Испании. Оказалось, что у всех участников исследования есть проблемы со сном. Чтобы помочь себе уснуть, многие включают расслабляющую музыку. С тем, что такой способ помогает бороться с бессонницей согласились 89 процентов респондентов. Результаты опроса показали, что самая популярная музыка для засыпания – первая часть "Лунной сонаты" Людвига Ван Бетховена. Оказалось, что под классическое произведение 1801 любят засыпать в пяти опрашиваемых странах, за исключением Италии. Там предпочитают расслабляться под Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор Фредерика Шопена. Респонденты также выбрали любимые музыкальные жанры для сна. В Германии и Таиланде – это поп, в США, Великобритании, Испании и Италии – классика.
https://ria.ru/20191215/1562393062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_34748e9fc34527b34c6227ae210295a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, людвиг ван бетховен, музыка, новости культуры

Названо лучшее классическое произведение, которое помогает уснуть

02:13 29.11.2020 (обновлено: 02:24 29.11.2020)
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Depositphotos / piotr_marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирное общество сна по заказу крупной компании по производству умных устройств провело глобальное исследование и выяснило, под какое произведение классической музыки лучше всего засыпать, сообщает Prnewswire.
В опросе приняли участие 12 тысяч респондентов из шести стран: Таиланда, Германии, США, Великобритании, Италии и Испании. Оказалось, что у всех участников исследования есть проблемы со сном.
Чтобы помочь себе уснуть, многие включают расслабляющую музыку. С тем, что такой способ помогает бороться с бессонницей согласились 89 процентов респондентов.
Результаты опроса показали, что самая популярная музыка для засыпания – первая часть "Лунной сонаты" Людвига Ван Бетховена. Оказалось, что под классическое произведение 1801 любят засыпать в пяти опрашиваемых странах, за исключением Италии. Там предпочитают расслабляться под Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор Фредерика Шопена.
Респонденты также выбрали любимые музыкальные жанры для сна. В Германии и Таиланде – это поп, в США, Великобритании, Испании и Италии – классика.
Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г. - РИА Новости, 1920, 15.12.2019
15 декабря 2019, 21:30Культура
Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена
 
КультураСтиль жизниЛюдвиг ван БетховенМузыкаНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Лента новостейМолния