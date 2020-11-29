https://ria.ru/20201129/lunnaya-sonata-1586315130.html
Названо лучшее классическое произведение, которое помогает уснуть
Названо лучшее классическое произведение, которое помогает уснуть
Всемирное общество сна по заказу крупной компании по производству умных устройств провело глобальное исследование и выяснило, под какое произведение... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T02:13
2020-11-29T02:13
2020-11-29T02:24
стиль жизни
людвиг ван бетховен
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирное общество сна по заказу крупной компании по производству умных устройств провело глобальное исследование и выяснило, под какое произведение классической музыки лучше всего засыпать, сообщает Prnewswire. В опросе приняли участие 12 тысяч респондентов из шести стран: Таиланда, Германии, США, Великобритании, Италии и Испании. Оказалось, что у всех участников исследования есть проблемы со сном. Чтобы помочь себе уснуть, многие включают расслабляющую музыку. С тем, что такой способ помогает бороться с бессонницей согласились 89 процентов респондентов. Результаты опроса показали, что самая популярная музыка для засыпания – первая часть "Лунной сонаты" Людвига Ван Бетховена. Оказалось, что под классическое произведение 1801 любят засыпать в пяти опрашиваемых странах, за исключением Италии. Там предпочитают расслабляться под Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор Фредерика Шопена. Респонденты также выбрали любимые музыкальные жанры для сна. В Германии и Таиланде – это поп, в США, Великобритании, Испании и Италии – классика.
https://ria.ru/20191215/1562393062.html
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РИА Новости
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стиль жизни, людвиг ван бетховен, музыка, новости культуры
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости
. Всемирное общество сна по заказу крупной компании по производству умных устройств провело глобальное исследование и выяснило, под какое произведение классической музыки лучше всего засыпать, сообщает
Prnewswire.
В опросе приняли участие 12 тысяч респондентов из шести стран: Таиланда, Германии, США, Великобритании, Италии и Испании. Оказалось, что у всех участников исследования есть проблемы со сном.
Чтобы помочь себе уснуть, многие включают расслабляющую музыку. С тем, что такой способ помогает бороться с бессонницей согласились 89 процентов респондентов.
Результаты опроса показали, что самая популярная музыка для засыпания – первая часть "Лунной сонаты" Людвига Ван Бетховена. Оказалось, что под классическое произведение 1801 любят засыпать в пяти опрашиваемых странах, за исключением Италии. Там предпочитают расслабляться под Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор Фредерика Шопена.
Респонденты также выбрали любимые музыкальные жанры для сна. В Германии и Таиланде – это поп, в США, Великобритании, Испании и Италии – классика.