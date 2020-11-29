https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586878579.html

В тульской больнице выявили очаг COVID-19

В тульской больнице выявили очаг COVID-19

Тридцать врачей и пациентов городской больницы № 2 Тулы заболели COVID-19, из них 24 человека переносят вирус в бессимптомной форме, сообщило региональное... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T22:34

2020-11-29T22:34

2020-11-29T22:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тула

тульская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Тридцать врачей и пациентов городской больницы № 2 Тулы заболели COVID-19, из них 24 человека переносят вирус в бессимптомной форме, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в воскресенье."В отделении сестринского ухода ГУЗ "Городская клиническая больница № 2 имени Е. Г. Лазарева"… было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников, из них 24 протекают в бессимптомной форме", - говорится в сообщении.Сообщается, что в медучреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. "Ситуация находится на контроле Управления", - подчеркивает Роспотребнадзор. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тула, тульская область, общество