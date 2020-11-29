https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586870112.html
Турция обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Турция обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 29 281, умерли 185 человек, это наибольший показатель с начала пандемии,... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T20:11
2020-11-29T20:11
2020-11-29T20:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 29 281, умерли 185 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. Накануне число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии."Сегодня выявлен 29 281 новый случай COVID-19. Умерли 185 больных, с начала пандемии - 13 558. В тяжелом состоянии находятся 5011 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, турция, стамбул, в мире