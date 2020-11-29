https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586853732.html

В Японии выявили рекорд по числу пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

В Японии выявили рекорд по числу пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом или критическом состоянии в Японии выросло до максимально высокого значения с начала... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T17:20

2020-11-29T17:20

2020-11-29T17:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_2d17428584b4980ac863a134dc5fac5a.jpg

ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом или критическом состоянии в Японии выросло до максимально высокого значения с начала эпидемии – 462 человека, передает телеканал NHK.За сутки в стране выявлены 2058 новых случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 148 272 человека.Больше всего случаев заражения приходится на Токио: здесь за сутки выявлены 418 инфицированных. Рост числа заражений отмечен также в префектурах Осака (381 человек), Хоккайдо (192 человека), Канагава (151 человек), Аити (155 человек), Хёго (111 человек) и Саитама (139 человек).Общее число скончавшихся составляет 2133 человека. Выздоровели 122 550 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, япония, в мире