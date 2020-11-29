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https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586853732.html
В Японии выявили рекорд по числу пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
В Японии выявили рекорд по числу пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом или критическом состоянии в Японии выросло до максимально высокого значения с начала... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:20
2020-11-29T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом или критическом состоянии в Японии выросло до максимально высокого значения с начала эпидемии – 462 человека, передает телеканал NHK.За сутки в стране выявлены 2058 новых случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 148 272 человека.Больше всего случаев заражения приходится на Токио: здесь за сутки выявлены 418 инфицированных. Рост числа заражений отмечен также в префектурах Осака (381 человек), Хоккайдо (192 человека), Канагава (151 человек), Аити (155 человек), Хёго (111 человек) и Саитама (139 человек).Общее число скончавшихся составляет 2133 человека. Выздоровели 122 550 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии выявили рекорд по числу пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

17:20 29.11.2020
 
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом или критическом состоянии в Японии выросло до максимально высокого значения с начала эпидемии – 462 человека, передает телеканал NHK.
За сутки в стране выявлены 2058 новых случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 148 272 человека.
Больше всего случаев заражения приходится на Токио: здесь за сутки выявлены 418 инфицированных. Рост числа заражений отмечен также в префектурах Осака (381 человек), Хоккайдо (192 человека), Канагава (151 человек), Аити (155 человек), Хёго (111 человек) и Саитама (139 человек).
Общее число скончавшихся составляет 2133 человека. Выздоровели 122 550 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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