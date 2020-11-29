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В Москве за сутки госпитализировали 1295 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1295 человек с COVID-19
Почти 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 411 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:36
2020-11-29T10:36
2020-11-29T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 411 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Уточняется, что 11,2% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, общество