https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586814142.html
В России выявили 26 683 новых случая коронавируса
В России выявили 26 683 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 26 683 случая COVID-19, умерли 459 человек, выписались из больниц — 21 987, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:31
2020-11-29T10:31
2020-11-29T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 683 случая COVID-19, умерли 459 человек, выписались из больниц — 21 987, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Больше всего новых случаев в Москве — 6798 (днем ранее было 7320). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3701 случай, в Подмосковье — 1069, в Нижегородской области — 471, в Карелии — 414, в Свердловской области — 381, в Архангельской — 374, в Красноярском крае — 335, в Ростовской области — 330, в Хабаровском крае — 329. Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по три.При этом почти четверть инфицированных (5901 человек) не испытывают симптомов.Накануне сообщалось о 27,1 тысячи новых случаев. Темп прироста за сутки остается на уровне 1,2 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 2 269 316 человек.Число умерших с начала пандемии составляет 39 527 человек. Вылечились за все время 1 761 457 человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 61,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 62 миллиона. Умерли почти полтора миллиона человек.Больше всего заболевших в США — 12,7 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в списке ВОЗ четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Великобританию, Италию, Аргентину и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 683 случая COVID-19, умерли 459 человек, выписались из больниц — 21 987, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Больше всего новых случаев в Москве
— 6798 (днем ранее было 7320). В Санкт-Петербурге
зарегистрировали 3701 случай, в Подмосковье
— 1069, в Нижегородской области
— 471, в Карелии — 414, в Свердловской области
— 381, в Архангельской — 374, в Красноярском крае
— 335, в Ростовской области — 330, в Хабаровском крае — 329. Меньше всего новых случаев на Чукотке
и в Ненецком автономном округе — по три.
При этом почти четверть инфицированных (5901 человек) не испытывают симптомов.
Накануне сообщалось о 27,1 тысячи новых случаев. Темп прироста за сутки остается на уровне 1,2 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 2 269 316 человек.
Число умерших с начала пандемии составляет 39 527 человек. Вылечились за все время 1 761 457 человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 61,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 62 миллиона. Умерли почти полтора миллиона человек.
Больше всего заболевших в США — 12,7 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в списке ВОЗ четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Великобританию, Италию, Аргентину и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.