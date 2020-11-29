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В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 447 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:05
2020-11-29T09:05
2020-11-29T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили более 447 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнили в штабе. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество