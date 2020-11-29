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Шоубиз
https://ria.ru/20201129/koroleva-1586816922.html
"Вылитая Тарзан". Наташа Королева радикально поменяла имидж
"Вылитая Тарзан". Наташа Королева радикально поменяла имидж
Певица Наташа Королева в своем Instagram опубликовала сторис и видео в новом образе, чем вызвала бурную реакцию в комментариях. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:59
2020-11-29T10:59
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
игорь николаев
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Наташа Королева в своем Instagram опубликовала сторис и видео в новом образе, чем вызвала бурную реакцию в комментариях.Артистка сменила привычные длинные темные волосы на "светлые афролоконы".Поклонников удивила такая смена имиджа певицы."Вылитая Тарзан", — написала Naty743397. С ней согласились многие пользователи. Например, о схожести супругов написала alymova2103."Она все-таки скальп сняла с него. Молодец", — написала marinaviktorivna17027.По мнению mara_vk, артистка теперь может выступать вместо Тарзана."Клон Тарзана получился", — считает ziljavlet67.Однако, не все поклонники артистки оценили такой шаг.Например, liliabirkhem восприняла изменения во внешности "вне восторга", а по мнению sveonikanikonova, новый образ "просто ужас". Некоторые поклонники посчитали, что светлый цвет не идет ей.А aeromaxspb написал, что Королева похожа теперь на своего бывшего супруга Игоря Николаева.
https://ria.ru/20201126/tarzan-1586505698.html
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сергей глушко (тарзан), игорь николаев, наташа королева (наталия порывай)

"Вылитая Тарзан". Наташа Королева радикально поменяла имидж

10:59 29.11.2020
 
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Наташа Королева в своем Instagram опубликовала сторис и видео в новом образе, чем вызвала бурную реакцию в комментариях.
Артистка сменила привычные длинные темные волосы на "светлые афролоконы".
Поклонников удивила такая смена имиджа певицы.
© Instagram koroleva__starСкрин из Instagram Наташи Королевой koroleva__star
Скрин из Instagram Наташи Королевой koroleva__star - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Instagram koroleva__star
Скрин из Instagram Наташи Королевой koroleva__star
"Вылитая Тарзан", — написала Naty743397. С ней согласились многие пользователи. Например, о схожести супругов написала alymova2103.
"Она все-таки скальп сняла с него. Молодец", — написала marinaviktorivna17027.
По мнению mara_vk, артистка теперь может выступать вместо Тарзана.
"Клон Тарзана получился", — считает ziljavlet67.
Однако, не все поклонники артистки оценили такой шаг.
Например, liliabirkhem восприняла изменения во внешности "вне восторга", а по мнению sveonikanikonova, новый образ "просто ужас". Некоторые поклонники посчитали, что светлый цвет не идет ей.
А aeromaxspb написал, что Королева похожа теперь на своего бывшего супруга Игоря Николаева.
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