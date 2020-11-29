https://ria.ru/20201129/koroleva-1586816922.html

"Вылитая Тарзан". Наташа Королева радикально поменяла имидж

"Вылитая Тарзан". Наташа Королева радикально поменяла имидж

Певица Наташа Королева в своем Instagram опубликовала сторис и видео в новом образе, чем вызвала бурную реакцию в комментариях. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:59

2020-11-29T10:59

2020-11-29T10:59

шоубиз

сергей глушко (тарзан)

игорь николаев

наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Наташа Королева в своем Instagram опубликовала сторис и видео в новом образе, чем вызвала бурную реакцию в комментариях.Артистка сменила привычные длинные темные волосы на "светлые афролоконы".Поклонников удивила такая смена имиджа певицы."Вылитая Тарзан", — написала Naty743397. С ней согласились многие пользователи. Например, о схожести супругов написала alymova2103."Она все-таки скальп сняла с него. Молодец", — написала marinaviktorivna17027.По мнению mara_vk, артистка теперь может выступать вместо Тарзана."Клон Тарзана получился", — считает ziljavlet67.Однако, не все поклонники артистки оценили такой шаг.Например, liliabirkhem восприняла изменения во внешности "вне восторга", а по мнению sveonikanikonova, новый образ "просто ужас". Некоторые поклонники посчитали, что светлый цвет не идет ей.А aeromaxspb написал, что Королева похожа теперь на своего бывшего супруга Игоря Николаева.

https://ria.ru/20201126/tarzan-1586505698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), игорь николаев, наташа королева (наталия порывай)