https://ria.ru/20201129/isk-1586794659.html

Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании

Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T00:17

2020-11-29T00:17

2020-11-29T00:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире