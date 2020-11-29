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Выборы президента США — 2020
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Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании
Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:17
2020-11-29T00:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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пенсильвания
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании

00:17 29.11.2020
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие.

"Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие - большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!" - написал он в Twitter.

Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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