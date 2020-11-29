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Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании
Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:17
2020-11-29T00:17
2020-11-29T00:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире