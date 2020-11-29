https://ria.ru/20201129/grebeshkova-1586634386.html

Биография Нины Гребешковой

Биография Нины Гребешковой

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T04:05

2020-11-29T04:05

2020-11-29T04:05

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Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве.В 1954 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерскую Владимира Белокурова и Василия Ванина.В 1954-1990 годах Нина Гребешкова была актрисой Театра-студии киноактера.В кино Гребешкова начала сниматься в 1949 году в студенческие годы. В фильме "Смелые люди" (1950) режиссера Константина Юдина она сыграла небольшую роль девочки с куклой. Будучи студенткой третьего курса, Гребешкова снялась в роли Гали Богачевой в картине "Честь товарища" (1953) по повести Бориса Изюмского "Алые погоны".В 1954 году актриса снялась в картине известного режиссера Ивана Пырьева "Испытание верности".В конце 1950-х годов она сыграла роли в фильмах "Беспокойная весна" (1956), "Ботагоз" (1957), "Звездный мальчик" (1957), "Девочка ищет отца" (1959), "Муму" (1959).После того, как Нина Гребешкова стала женой режиссера Леонида Гайдая, она посвятила себя комедийному жанру. Впервые актриса снялась у Гайдая в небольшой роли доктора в его комедии "Кавказская пленница" (1966). С тех пор она снималась практически во всех фильмах своего мужа и прославилась как комедийная актриса.Зрителям Гребешкова запомнилась, прежде всего, как жена Семена Семеныча Горбункова в "Бриллиантовой руке" (1969), жена инженера Брунса в "12 стульях" (1971), супруга завмага Горбушкина в комедии "Не может быть!" (1975).В картинах Гайдая она играла жену Хювяринена в фильме "За спичками" (1980), тетю Клаву в "Спортлото-82" (1982), мать Лены в киноленте "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989).Нина Гребешкова также снималась в фильмах "Доживем до понедельника" (1968), "Дни хирурга Мишкина" (1976), "Расмус-бродяга" (1978), "Слезы капали" (1982) и др.Она играла в киноленте "Лавина" (2001), сериалах "Медики" (2001), "Нина. Расплата за любовь" (2001), "Сыщики-1" (2001), "Каменская-2" (2002), "Даша Васильева. Любительница частного сыска -2" (2004), "Звезда эпохи" (2005) и др.Среди ролей Гребешковой последних лет – Кира Михайловна в фильме "Победитель" (2008), соседка Адама в триллере "Фонограмма страсти" (2009), баба Саша в "Легенде №17" (2012), пожилая пассажирка в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016). Актриса также снялась в эпизоде в сериале "Содержанки-2" (2020). Всего Гребешкова сыграла около 70 ролей в различных фильмах и сериалах.В 2001 году Нина Гребешкова была удостоена звания Заслуженная артистка Российской Федерации.Актриса много лет прожила в браке с режиссером Леонидом Гайдаем (1923-1993). У нее есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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