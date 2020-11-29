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Британский юмор. Какой титул на самом деле присвоили сыну Лебедева
Британский юмор. Какой титул на самом деле присвоили сыну Лебедева
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений получил баронский титул от британской королевы. Теперь он наденет "горностаевую" мантию и станет членом... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T08:00
2020-11-29T08:04
шерлок холмс
александр лебедев
москва
лондон
константин рокоссовский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений получил баронский титул от британской королевы. Теперь он наденет "горностаевую" мантию и станет членом верхней палаты — палаты лордов. Нового пэра Лебедева-младшего в СМИ называют приятелем премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. РИА Новости разбиралось, помогла ли дружба занять место на скамье в британском парламенте и какие еще выходцы из бывшего СССР удостоились титулов от английских монархов.Список "врагов народа""Королеве угодно жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, возвести в достоинство барона Соединенного Королевства Евгения Александровича Лебедева под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — говорилось в сообщении официальной The Gazette. Этой чести Лебедев удостоился за заслуги в развитии британских СМИ и благотворительности. Лебедева выдвинул британский премьер-министр Борис Джонсон. Сам факт предложения этой кандидатуры на место в палате лордов привлек внимание прессы. Собственно, и ранее Евгений Лебедев, как и его отец, не жаловались на отсутствие интереса со стороны журналистов. Александр Лебедев — выпускник МГИМО, служил с 1980-х во внешней разведке, занимаясь "вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж", как сообщает автобиография. В запас уволился в звании подполковника. В 2003-м его избрали депутатом Государственной думы. В 2009-м он приобрел основную часть британского издания Evening Standard, через год — Independent за символический фунт стерлингов: газета продавалась с долгами. Эти СМИ входят в структуру Lebedev Holdings Ltd, ею руководит Евгений, приехавший вместе с отцом в Лондон в восьмилетнем возрасте. По поводу его номинации на титул британская The Spectator опубликовала в разделе слухов статью под заголовком "Неочевидное пэрство Лебедева". В ней вспоминали историю отношений семьи с Джонсоном, которая и раньше широко освещалась в прессе. В 2019-м The Guardian писала, что Лебедев-старший общался с Джонсоном на вилле в Италии в апреле 2018 года — как напоминало издание, сразу же после отравления Скрипалей, когда Борис возглавлял МИД. Подано это было так: "Бывший агент КГБ встретился с Джонсоном на вечеринке в Италии". Александру Лебедеву пришлось отвечать. Он рассказал, что действительно приезжал в Италию на день рождения сына. Джонсона видел мельком. То, что Джонсон и Евгений — друзья уже много лет, не отрицал: оба занимались сбором средств для бездомных, некогда служивших в вооруженных силах Ее Величества. Евгений на кампанию в прессе отреагировал репликой: "Различные газеты выдают сталинские списки "врагов народа" — влиятельных русских в Соединенном Королевстве". И упомянул "отвратительный штамм русофобии". Помимо Лебедева на получение пэрства Джонсон рекомендовал и других поданных короны. Это вызвало неудовольствие спикера палаты лордов Питера Фаулера, который считает, что верхняя неизбираемая часть парламента и так переполнена. "Теперь в ней будет около 830 человек, почти на двести больше, чем в Палате общин", — привел он результаты подсчетов. Тем не менее, несмотря на медийные скандалы и недовольство спикера, Лебедеву-младшему предстоит вступить в должность члена палаты лордов. Во время церемонии его будут сопровождать два поручителя, он наденет "горностаевую" мантию (на самом деле — кроличью) и представится другим пэрам. А после присяги на верность монарху получит право заседать в парламенте. Джентльмен, но не сэрЛебедев-младший — первый русский пэр. До него выходцам из бывшего СССР корона вручала куда более скромные отличия. В 2005-м кавалером Ордена Британской империи стал радиоведущий Сева Новгородцев. С 1970-х он работал в русской редакции Би-Би-Си, которая вещала на Советский Союз. Его радиопередача "Рок-посевы" рассказывала о западной музыке, знакомя советского слушателя с британскими рок-группами Queen, Deep Purple, Pink Floyd и Led Zeppelin. Некоторые СМИ после этого назвали ведущего "сэром Севой". В 2006-м в кавалеры Ордена возвели актера Василия Ливанова — за воплощение на телеэкране образа сыщика Шерлока Холмса из произведений британского писателя Артура Конана Дойла. В официальном документе значилась следующая формулировка: "За служение театру и театральному искусству".До 2000-х кавалерами становились, например, военные моряки — в период теплых отношений между Москвой и Лондоном в годы Второй Мировой. В частности, крест Ордена получил Николай Лунин — советский подводник. К слову, Орден Британской империи — младший в наградной системе Соединенного Королевства. Например, маршал Советского Союза Георгий Жуков был почетным рыцарем Большого креста Ордена Бани, в рыцарях-командорах числились военачальники Иван Конев и Константин Рокоссовский. Они точно имели право на обращение "сэр", поскольку обладали рыцарским достоинством. Кандидат исторических наук, специалист по геральдике и истории аристократии Михаил Диунов говорит, что обращения "сэр" в Британии удостаиваются те, кого возводят в рыцари — Новгородцев же, например, получил степень члена ордена. Это дает право называться джентльменом. "В принципе, по британским меркам, как человек образованный, не зарабатывающий на жизнь физическим трудом, а также отмеченный наградой, Новгородцев может считаться джентльменом. И, следовательно, имеет право на герб, правда, самый простой c закрытым шлемом, без короны и щитодержателей", — уточняет историк. И добавляет: такой порядок не определяется писаными законами, а основан на традициях и прецедентах. Сэрами также именуют университетских профессоров, но это просто дань вежливости и не означает, что каждый преподаватель — рыцарь. Диунов объясняет, что нового пэра Лебедева нельзя называть "бароном Сибирским", так как у русско-британского бизнесмена нет ни соответствующих владений, ни, следовательно, титула, который передается по наследству. Обычно географическая привязка означает происхождение лорда, но Лебедев родился не за Уралом, а в Москве. Поэтому, по словам эксперта, формулировка, в которой упоминается Сибирь — либо ошибка, либо британский юмор: "Англичане такое любят". Тем не менее, в Соединенном Королевстве, как и во многих других государствах, титулы имеют не только формальное значение — они определяют социальный статус. "Есть, конечно, коммерческие организации, которые жалуют титулы за плату. Например, микрогосударство Си Лэнд торгует баронскими и герцогскими патентами, но получивший такое "дворянство" не будет относиться к нобилитету нигде", — замечает Диунов. Зато член Мальтийского ордена , одного из старейших, — безусловный представитель высшего общества во всех странах, где сохранились титулы. Российский адвокат и английский солиситор Дмитрий Гололобов, живущий в Лондоне, объясняет, почему пэрство Лебедева британское общество может воспринять неоднозначно: "Многие решат, что Джонсон так рассчитался с людьми, которые ему помогали в политической карьере". "Сейчас пэрство ничего не дает в практическом смысле. И родовых лордов давно сменили те, кто заслужил титул перед короной. В этой связи снова возникают вопросы к Лебедеву — почему лордом стал он, что он сделал для Британии? Создал социально ответственный бизнес, был на государственной службе? Тут чтят звания и отличия — для многих это смысл карьеры и всей жизни. Тот же Сева Новгородцев, как ни относись к его творчеству, в буквальном смысле слова заработал свой орден", — продолжает Гололобов. Тем удивительнее, отмечает он, что это все-таки произошло: Лебедев-младший стал пэром и бароном — несмотря на медийные скандалы, неоднозначную реакцию общества на дружбу с Джонсоном и на службу отца в разведке.
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шерлок холмс, александр лебедев, москва, лондон, константин рокоссовский, в мире

Британский юмор. Какой титул на самом деле присвоили сыну Лебедева

08:00 29.11.2020 (обновлено: 08:04 29.11.2020)
 
© AFP 2020 / Miguel Medina Владелец компании, выпускающей газеты "Evening Standard" и "The Independent", Евгений Лебедев
Владелец компании, выпускающей газеты Evening Standard и The Independent, Евгений Лебедев - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AFP 2020 / Miguel Medina
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений получил баронский титул от британской королевы. Теперь он наденет "горностаевую" мантию и станет членом верхней палаты — палаты лордов. Нового пэра Лебедева-младшего в СМИ называют приятелем премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. РИА Новости разбиралось, помогла ли дружба занять место на скамье в британском парламенте и какие еще выходцы из бывшего СССР удостоились титулов от английских монархов.

Список "врагов народа"

"Королеве угодно жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, возвести в достоинство барона Соединенного Королевства Евгения Александровича Лебедева под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — говорилось в сообщении официальной The Gazette. Этой чести Лебедев удостоился за заслуги в развитии британских СМИ и благотворительности.
Лебедева выдвинул британский премьер-министр Борис Джонсон. Сам факт предложения этой кандидатуры на место в палате лордов привлек внимание прессы. Собственно, и ранее Евгений Лебедев, как и его отец, не жаловались на отсутствие интереса со стороны журналистов.
Александр Лебедев — выпускник МГИМО, служил с 1980-х во внешней разведке, занимаясь "вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж", как сообщает автобиография. В запас уволился в звании подполковника. В 2003-м его избрали депутатом Государственной думы. В 2009-м он приобрел основную часть британского издания Evening Standard, через год — Independent за символический фунт стерлингов: газета продавалась с долгами.
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Эти СМИ входят в структуру Lebedev Holdings Ltd, ею руководит Евгений, приехавший вместе с отцом в Лондон в восьмилетнем возрасте. По поводу его номинации на титул британская The Spectator опубликовала в разделе слухов статью под заголовком "Неочевидное пэрство Лебедева". В ней вспоминали историю отношений семьи с Джонсоном, которая и раньше широко освещалась в прессе.
В 2019-м The Guardian писала, что Лебедев-старший общался с Джонсоном на вилле в Италии в апреле 2018 года — как напоминало издание, сразу же после отравления Скрипалей, когда Борис возглавлял МИД. Подано это было так: "Бывший агент КГБ встретился с Джонсоном на вечеринке в Италии".
Александру Лебедеву пришлось отвечать. Он рассказал, что действительно приезжал в Италию на день рождения сына. Джонсона видел мельком. То, что Джонсон и Евгений — друзья уже много лет, не отрицал: оба занимались сбором средств для бездомных, некогда служивших в вооруженных силах Ее Величества.
Евгений на кампанию в прессе отреагировал репликой: "Различные газеты выдают сталинские списки "врагов народа" — влиятельных русских в Соединенном Королевстве". И упомянул "отвратительный штамм русофобии".
© AP Photo / Jeremy Selwyn, PoolПринц Чарльз и бизнесмен Евгений Лебедев. 2014 год
Принц Чарльз и бизнесмен Евгений Лебедев. 2014 год - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Jeremy Selwyn, Pool
Принц Чарльз и бизнесмен Евгений Лебедев. 2014 год
Помимо Лебедева на получение пэрства Джонсон рекомендовал и других поданных короны. Это вызвало неудовольствие спикера палаты лордов Питера Фаулера, который считает, что верхняя неизбираемая часть парламента и так переполнена. "Теперь в ней будет около 830 человек, почти на двести больше, чем в Палате общин", — привел он результаты подсчетов.
Тем не менее, несмотря на медийные скандалы и недовольство спикера, Лебедеву-младшему предстоит вступить в должность члена палаты лордов. Во время церемонии его будут сопровождать два поручителя, он наденет "горностаевую" мантию (на самом деле — кроличью) и представится другим пэрам. А после присяги на верность монарху получит право заседать в парламенте.

Джентльмен, но не сэр

Лебедев-младший — первый русский пэр. До него выходцам из бывшего СССР корона вручала куда более скромные отличия. В 2005-м кавалером Ордена Британской империи стал радиоведущий Сева Новгородцев. С 1970-х он работал в русской редакции Би-Би-Си, которая вещала на Советский Союз. Его радиопередача "Рок-посевы" рассказывала о западной музыке, знакомя советского слушателя с британскими рок-группами Queen, Deep Purple, Pink Floyd и Led Zeppelin. Некоторые СМИ после этого назвали ведущего "сэром Севой".
В 2006-м в кавалеры Ордена возвели актера Василия Ливанова — за воплощение на телеэкране образа сыщика Шерлока Холмса из произведений британского писателя Артура Конана Дойла. В официальном документе значилась следующая формулировка: "За служение театру и театральному искусству".
До 2000-х кавалерами становились, например, военные моряки — в период теплых отношений между Москвой и Лондоном в годы Второй Мировой. В частности, крест Ордена получил Николай Лунин — советский подводник.
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К слову, Орден Британской империи — младший в наградной системе Соединенного Королевства. Например, маршал Советского Союза Георгий Жуков был почетным рыцарем Большого креста Ордена Бани, в рыцарях-командорах числились военачальники Иван Конев и Константин Рокоссовский. Они точно имели право на обращение "сэр", поскольку обладали рыцарским достоинством.
Кандидат исторических наук, специалист по геральдике и истории аристократии Михаил Диунов говорит, что обращения "сэр" в Британии удостаиваются те, кого возводят в рыцари — Новгородцев же, например, получил степень члена ордена. Это дает право называться джентльменом.
"В принципе, по британским меркам, как человек образованный, не зарабатывающий на жизнь физическим трудом, а также отмеченный наградой, Новгородцев может считаться джентльменом. И, следовательно, имеет право на герб, правда, самый простой c закрытым шлемом, без короны и щитодержателей", — уточняет историк. И добавляет: такой порядок не определяется писаными законами, а основан на традициях и прецедентах. Сэрами также именуют университетских профессоров, но это просто дань вежливости и не означает, что каждый преподаватель — рыцарь.
Диунов объясняет, что нового пэра Лебедева нельзя называть "бароном Сибирским", так как у русско-британского бизнесмена нет ни соответствующих владений, ни, следовательно, титула, который передается по наследству. Обычно географическая привязка означает происхождение лорда, но Лебедев родился не за Уралом, а в Москве. Поэтому, по словам эксперта, формулировка, в которой упоминается Сибирь — либо ошибка, либо британский юмор: "Англичане такое любят".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета директоров ЗАО "Национальная резервная корпорация" Александр Лебедев
Председатель Совета директоров ЗАО Национальная резервная корпорация Александр Лебедев - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета директоров ЗАО "Национальная резервная корпорация" Александр Лебедев
Тем не менее, в Соединенном Королевстве, как и во многих других государствах, титулы имеют не только формальное значение — они определяют социальный статус. "Есть, конечно, коммерческие организации, которые жалуют титулы за плату. Например, микрогосударство Си Лэнд торгует баронскими и герцогскими патентами, но получивший такое "дворянство" не будет относиться к нобилитету нигде", — замечает Диунов. Зато член Мальтийского ордена , одного из старейших, — безусловный представитель высшего общества во всех странах, где сохранились титулы.
Российский адвокат и английский солиситор Дмитрий Гололобов, живущий в Лондоне, объясняет, почему пэрство Лебедева британское общество может воспринять неоднозначно: "Многие решат, что Джонсон так рассчитался с людьми, которые ему помогали в политической карьере".
"Сейчас пэрство ничего не дает в практическом смысле. И родовых лордов давно сменили те, кто заслужил титул перед короной. В этой связи снова возникают вопросы к Лебедеву — почему лордом стал он, что он сделал для Британии? Создал социально ответственный бизнес, был на государственной службе? Тут чтят звания и отличия — для многих это смысл карьеры и всей жизни. Тот же Сева Новгородцев, как ни относись к его творчеству, в буквальном смысле слова заработал свой орден", — продолжает Гололобов.
Тем удивительнее, отмечает он, что это все-таки произошло: Лебедев-младший стал пэром и бароном — несмотря на медийные скандалы, неоднозначную реакцию общества на дружбу с Джонсоном и на службу отца в разведке.
 
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