Британский юмор. Какой титул на самом деле присвоили сыну Лебедева

Британский юмор. Какой титул на самом деле присвоили сыну Лебедева

2020-11-29T08:00

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений получил баронский титул от британской королевы. Теперь он наденет "горностаевую" мантию и станет членом верхней палаты — палаты лордов. Нового пэра Лебедева-младшего в СМИ называют приятелем премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. РИА Новости разбиралось, помогла ли дружба занять место на скамье в британском парламенте и какие еще выходцы из бывшего СССР удостоились титулов от английских монархов.Список "врагов народа""Королеве угодно жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, возвести в достоинство барона Соединенного Королевства Евгения Александровича Лебедева под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — говорилось в сообщении официальной The Gazette. Этой чести Лебедев удостоился за заслуги в развитии британских СМИ и благотворительности. Лебедева выдвинул британский премьер-министр Борис Джонсон. Сам факт предложения этой кандидатуры на место в палате лордов привлек внимание прессы. Собственно, и ранее Евгений Лебедев, как и его отец, не жаловались на отсутствие интереса со стороны журналистов. Александр Лебедев — выпускник МГИМО, служил с 1980-х во внешней разведке, занимаясь "вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж", как сообщает автобиография. В запас уволился в звании подполковника. В 2003-м его избрали депутатом Государственной думы. В 2009-м он приобрел основную часть британского издания Evening Standard, через год — Independent за символический фунт стерлингов: газета продавалась с долгами. Эти СМИ входят в структуру Lebedev Holdings Ltd, ею руководит Евгений, приехавший вместе с отцом в Лондон в восьмилетнем возрасте. По поводу его номинации на титул британская The Spectator опубликовала в разделе слухов статью под заголовком "Неочевидное пэрство Лебедева". В ней вспоминали историю отношений семьи с Джонсоном, которая и раньше широко освещалась в прессе. В 2019-м The Guardian писала, что Лебедев-старший общался с Джонсоном на вилле в Италии в апреле 2018 года — как напоминало издание, сразу же после отравления Скрипалей, когда Борис возглавлял МИД. Подано это было так: "Бывший агент КГБ встретился с Джонсоном на вечеринке в Италии". Александру Лебедеву пришлось отвечать. Он рассказал, что действительно приезжал в Италию на день рождения сына. Джонсона видел мельком. То, что Джонсон и Евгений — друзья уже много лет, не отрицал: оба занимались сбором средств для бездомных, некогда служивших в вооруженных силах Ее Величества. Евгений на кампанию в прессе отреагировал репликой: "Различные газеты выдают сталинские списки "врагов народа" — влиятельных русских в Соединенном Королевстве". И упомянул "отвратительный штамм русофобии". Помимо Лебедева на получение пэрства Джонсон рекомендовал и других поданных короны. Это вызвало неудовольствие спикера палаты лордов Питера Фаулера, который считает, что верхняя неизбираемая часть парламента и так переполнена. "Теперь в ней будет около 830 человек, почти на двести больше, чем в Палате общин", — привел он результаты подсчетов. Тем не менее, несмотря на медийные скандалы и недовольство спикера, Лебедеву-младшему предстоит вступить в должность члена палаты лордов. Во время церемонии его будут сопровождать два поручителя, он наденет "горностаевую" мантию (на самом деле — кроличью) и представится другим пэрам. А после присяги на верность монарху получит право заседать в парламенте. Джентльмен, но не сэрЛебедев-младший — первый русский пэр. До него выходцам из бывшего СССР корона вручала куда более скромные отличия. В 2005-м кавалером Ордена Британской империи стал радиоведущий Сева Новгородцев. С 1970-х он работал в русской редакции Би-Би-Си, которая вещала на Советский Союз. Его радиопередача "Рок-посевы" рассказывала о западной музыке, знакомя советского слушателя с британскими рок-группами Queen, Deep Purple, Pink Floyd и Led Zeppelin. Некоторые СМИ после этого назвали ведущего "сэром Севой". В 2006-м в кавалеры Ордена возвели актера Василия Ливанова — за воплощение на телеэкране образа сыщика Шерлока Холмса из произведений британского писателя Артура Конана Дойла. В официальном документе значилась следующая формулировка: "За служение театру и театральному искусству".До 2000-х кавалерами становились, например, военные моряки — в период теплых отношений между Москвой и Лондоном в годы Второй Мировой. В частности, крест Ордена получил Николай Лунин — советский подводник. К слову, Орден Британской империи — младший в наградной системе Соединенного Королевства. Например, маршал Советского Союза Георгий Жуков был почетным рыцарем Большого креста Ордена Бани, в рыцарях-командорах числились военачальники Иван Конев и Константин Рокоссовский. Они точно имели право на обращение "сэр", поскольку обладали рыцарским достоинством. Кандидат исторических наук, специалист по геральдике и истории аристократии Михаил Диунов говорит, что обращения "сэр" в Британии удостаиваются те, кого возводят в рыцари — Новгородцев же, например, получил степень члена ордена. Это дает право называться джентльменом. "В принципе, по британским меркам, как человек образованный, не зарабатывающий на жизнь физическим трудом, а также отмеченный наградой, Новгородцев может считаться джентльменом. И, следовательно, имеет право на герб, правда, самый простой c закрытым шлемом, без короны и щитодержателей", — уточняет историк. И добавляет: такой порядок не определяется писаными законами, а основан на традициях и прецедентах. Сэрами также именуют университетских профессоров, но это просто дань вежливости и не означает, что каждый преподаватель — рыцарь. Диунов объясняет, что нового пэра Лебедева нельзя называть "бароном Сибирским", так как у русско-британского бизнесмена нет ни соответствующих владений, ни, следовательно, титула, который передается по наследству. Обычно географическая привязка означает происхождение лорда, но Лебедев родился не за Уралом, а в Москве. Поэтому, по словам эксперта, формулировка, в которой упоминается Сибирь — либо ошибка, либо британский юмор: "Англичане такое любят". Тем не менее, в Соединенном Королевстве, как и во многих других государствах, титулы имеют не только формальное значение — они определяют социальный статус. "Есть, конечно, коммерческие организации, которые жалуют титулы за плату. Например, микрогосударство Си Лэнд торгует баронскими и герцогскими патентами, но получивший такое "дворянство" не будет относиться к нобилитету нигде", — замечает Диунов. Зато член Мальтийского ордена , одного из старейших, — безусловный представитель высшего общества во всех странах, где сохранились титулы. Российский адвокат и английский солиситор Дмитрий Гололобов, живущий в Лондоне, объясняет, почему пэрство Лебедева британское общество может воспринять неоднозначно: "Многие решат, что Джонсон так рассчитался с людьми, которые ему помогали в политической карьере". "Сейчас пэрство ничего не дает в практическом смысле. И родовых лордов давно сменили те, кто заслужил титул перед короной. В этой связи снова возникают вопросы к Лебедеву — почему лордом стал он, что он сделал для Британии? Создал социально ответственный бизнес, был на государственной службе? Тут чтят звания и отличия — для многих это смысл карьеры и всей жизни. Тот же Сева Новгородцев, как ни относись к его творчеству, в буквальном смысле слова заработал свой орден", — продолжает Гололобов. Тем удивительнее, отмечает он, что это все-таки произошло: Лебедев-младший стал пэром и бароном — несмотря на медийные скандалы, неоднозначную реакцию общества на дружбу с Джонсоном и на службу отца в разведке.

