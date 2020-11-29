https://ria.ru/20201129/aviabilety-1586624415.html

Эксперты выяснили, на сколько подешевели авиабилеты этой осенью

Эксперты выяснили, на сколько подешевели авиабилеты этой осенью

Осенью авиабилеты по России подешевели на 15 процентов, за границу — на 17 процентов, сообщает Biletix. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T12:48

2020-11-29T12:48

2020-11-29T12:48

бодрум

москва

анталия

симферополь

сочи

турция

стамбул

туризм

туризм

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Осенью авиабилеты по России подешевели на 15 процентов, за границу — на 17 процентов, сообщает Biletix.Средний чек на проездные документы по России снизился с 7 363 до 6 229 рублей, а за границу – с 19 058 до 15 828 рублей. Такие данные следуют из статистики бронирований, собранной интернет-сервисом для путешественников.В связи с эпидемической ситуацией в мире и закрытием границ большинства государств рынок оказался почти полностью переориентирован на внутренние направления. Если осенью 2019 года бронирования авиабилетов по России составляли 66 процентов, то в этом году – 95 процентов.Несмотря на страхи, связанные с пандемией и карантинными мерами, доля путешествующих с детьми россиян выросла. Прошлой осенью доля детских билетов составляла 8,7 процента, а текущей – 11,6 процента. Среднее время поездки увеличилось с шести до семи дней.Самыми популярными направлениями для осеннего отдыха по России стали Сочи, Москва и Симферополь. За границей — турецкие курорты: Анталия, Стамбул и Бодрум.

https://ria.ru/20201127/angliya-1586115277.html

бодрум

москва

анталия

симферополь

сочи

турция

стамбул

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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