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https://ria.ru/20201129/aviabilety-1586624415.html
Эксперты выяснили, на сколько подешевели авиабилеты этой осенью
Эксперты выяснили, на сколько подешевели авиабилеты этой осенью
Осенью авиабилеты по России подешевели на 15 процентов, за границу — на 17 процентов, сообщает Biletix. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T12:48
2020-11-29T12:48
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анталия
симферополь
сочи
турция
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туризм
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Осенью авиабилеты по России подешевели на 15 процентов, за границу — на 17 процентов, сообщает Biletix.Средний чек на проездные документы по России снизился с 7 363 до 6 229 рублей, а за границу – с 19 058 до 15 828 рублей. Такие данные следуют из статистики бронирований, собранной интернет-сервисом для путешественников.В связи с эпидемической ситуацией в мире и закрытием границ большинства государств рынок оказался почти полностью переориентирован на внутренние направления. Если осенью 2019 года бронирования авиабилетов по России составляли 66 процентов, то в этом году – 95 процентов.Несмотря на страхи, связанные с пандемией и карантинными мерами, доля путешествующих с детьми россиян выросла. Прошлой осенью доля детских билетов составляла 8,7 процента, а текущей – 11,6 процента. Среднее время поездки увеличилось с шести до семи дней.Самыми популярными направлениями для осеннего отдыха по России стали Сочи, Москва и Симферополь. За границей — турецкие курорты: Анталия, Стамбул и Бодрум.
https://ria.ru/20201127/angliya-1586115277.html
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бодрум, москва, анталия, симферополь, сочи, турция, стамбул, туризм, цены, туристы, авиабилеты, новости - туризм

Эксперты выяснили, на сколько подешевели авиабилеты этой осенью

12:48 29.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Осенью авиабилеты по России подешевели на 15 процентов, за границу — на 17 процентов, сообщает Biletix.
Средний чек на проездные документы по России снизился с 7 363 до 6 229 рублей, а за границу – с 19 058 до 15 828 рублей. Такие данные следуют из статистики бронирований, собранной интернет-сервисом для путешественников.
В связи с эпидемической ситуацией в мире и закрытием границ большинства государств рынок оказался почти полностью переориентирован на внутренние направления. Если осенью 2019 года бронирования авиабилетов по России составляли 66 процентов, то в этом году – 95 процентов.
Несмотря на страхи, связанные с пандемией и карантинными мерами, доля путешествующих с детьми россиян выросла. Прошлой осенью доля детских билетов составляла 8,7 процента, а текущей – 11,6 процента. Среднее время поездки увеличилось с шести до семи дней.
Самыми популярными направлениями для осеннего отдыха по России стали Сочи, Москва и Симферополь. За границей — турецкие курорты: Анталия, Стамбул и Бодрум.
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