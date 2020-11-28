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Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID

Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID

Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:25

2020-11-28T12:25

2020-11-28T12:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект направлен на обеспечение дополнительных выплат в 2020 году работникам медицинских и других организаций, которые помогают диагностировать и лечить COVID-19. Также в проекте предусматривается распределение средств между субъектами РФ.Также поручено рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для осуществления в 2020 году допвыплат медицинским и иным работникам организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/vaktsinatsiya-1586735267.html

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коронавирус в россии, общество