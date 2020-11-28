Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/vyplaty-1586737234.html
Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID
Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID
Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:25
2020-11-28T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586730617_0:66:3072:1794_1400x0_80_0_0_ee647b044f4e4b8523686bae82ef3208.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект направлен на обеспечение дополнительных выплат в 2020 году работникам медицинских и других организаций, которые помогают диагностировать и лечить COVID-19. Также в проекте предусматривается распределение средств между субъектами РФ.Также поручено рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для осуществления в 2020 году допвыплат медицинским и иным работникам организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201128/vaktsinatsiya-1586735267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586730617_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5a070abc7b3d0d0ac91e7bb4e80b4178.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество

Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID

12:25 28.11.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект направлен на обеспечение дополнительных выплат в 2020 году работникам медицинских и других организаций, которые помогают диагностировать и лечить COVID-19. Также в проекте предусматривается распределение средств между субъектами РФ.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
12:04Распространение нового коронавируса
В Подмосковье развернут около 90 пунктов вакцинации от COVID-19
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Также поручено рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для осуществления в 2020 году допвыплат медицинским и иным работникам организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция протеста
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния