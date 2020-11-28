https://ria.ru/20201128/vyplaty-1586737234.html
Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID
Правительство одобрило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID
Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:25
2020-11-28T12:25
2020-11-28T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586730617_0:66:3072:1794_1400x0_80_0_0_ee647b044f4e4b8523686bae82ef3208.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект направлен на обеспечение дополнительных выплат в 2020 году работникам медицинских и других организаций, которые помогают диагностировать и лечить COVID-19. Также в проекте предусматривается распределение средств между субъектами РФ.Также поручено рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для осуществления в 2020 году допвыплат медицинским и иным работникам организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201128/vaktsinatsiya-1586735267.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586730617_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5a070abc7b3d0d0ac91e7bb4e80b4178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на дополнительные выплаты работникам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект направлен на обеспечение дополнительных выплат в 2020 году работникам медицинских и других организаций, которые помогают диагностировать и лечить COVID-19. Также в проекте предусматривается распределение средств между субъектами РФ.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Также поручено рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для осуществления в 2020 году допвыплат медицинским и иным работникам организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.