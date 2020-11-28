https://ria.ru/20201128/vizit-1586775659.html

Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву

Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:04

2020-11-28T19:04

2020-11-28T19:04

россия

сергей лавров

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.В документе, размещенном на сайте министерства, указывается, что "28 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна"

https://ria.ru/20201118/ayvazyan-1585238221.html

россия

москва

армения

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россия, сергей лавров, москва, армения, в мире