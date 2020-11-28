https://ria.ru/20201128/vizit-1586775659.html
Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву
Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву
Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:04
2020-11-28T19:04
2020-11-28T19:04
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армения
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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.В документе, размещенном на сайте министерства, указывается, что "28 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна"
https://ria.ru/20201118/ayvazyan-1585238221.html
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