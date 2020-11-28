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Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву
Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву
Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:04
2020-11-28T19:04
россия
сергей лавров
москва
армения
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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.В документе, размещенном на сайте министерства, указывается, что "28 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна"
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россия, сергей лавров, москва, армения, в мире

Лавров и Айвазян обсудили визит армянского министра в Москву

19:04 28.11.2020
 
© Фото : Аппарат премьер-министра АрменииПредставление нового главы МИД Армении Ары Айвазяна
Представление нового главы МИД Армении Ары Айвазяна - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : Аппарат премьер-министра Армении
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МОСКВА, 28 ноя - РИА новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили по телефону планирующийся на 7 декабря визит армянского министра в Москву, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
В документе, размещенном на сайте министерства, указывается, что "28 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна"
Армянский дипломат Ара Айвазян - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 19:01
Биография Ара Айвазяна

"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, а также предстоящий 7 декабря этого года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", - указывается в сообщении.

 
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