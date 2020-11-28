https://ria.ru/20201128/viktoriya-bonya-1586606201.html

Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным

Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным

Телеведущая Виктория Боня, которой 27 ноября исполнился 41 год, в YouTube-программе Алены Жигаловой рассказала, зачем накануне дня рождения прилетела из Монако... РИА Новости, 28.11.2020

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марат сафин

знаменитости

звезды

монако (государство)

италия

шоубиз

виктория боня

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Телеведущая Виктория Боня, которой 27 ноября исполнился 41 год, в YouTube-программе Алены Жигаловой рассказала, зачем накануне дня рождения прилетела из Монако в Москву, а также прокомментировала слухи о романе с теннисистом Маратом Сафиным.В конце октября Боня разместила на своей странице в Instagram совместные фотографии со спортсменом с отдыха в Италии, чем спровоцировала разговоры об их возможном романе. "Как вы встретились? Как это случилось вообще? Почему Марат Сафин?" – поинтересовалась Жигалова."А почему нет? – ответила экс-участница проекта "Дом-2".Боня рассказала, что знакома с теннисистом уже много лет, но какое-то время они долго не общались. Летом Сафин написал Виктории, что будет в Монако (у спортсмена там есть квартира). Они встретились и "много всего обсудили". "Но вы только фотографировались? Или это время как-то вас сблизило? У тебя были с ним какие-то романтические отношения?" – уточнила Алена Жигалова. "Как-то так происходит, что у нас одинаковые сценарии повторяются. Думаю, это из-за того, что мы сами все притянули", – пояснила Боня. "Может, спустя столько лет, когда у каждого из вас за спиной столько личных историй, пора сблизиться и образовать красивую пару? Ты бы этого хотела?" – спросила ведущая.Виктория ответила, что хотела бы найти именно того мужчину, с которым проведет всю оставшуюся жизнь. "А вопрос этот серьезный", – добавила она."Я бы хотела построить очень серьезные, крепкие отношения. Хотела бы семью и детей", – призналась телеведущая.

https://ria.ru/20201125/viktoriya-bonya-1586211191.html

монако (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат сафин, знаменитости, звезды, монако (государство), италия, виктория боня