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https://ria.ru/20201128/viktoriya-bonya-1586606201.html
Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным
Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным
Телеведущая Виктория Боня, которой 27 ноября исполнился 41 год, в YouTube-программе Алены Жигаловой рассказала, зачем накануне дня рождения прилетела из Монако... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:44
2020-11-28T10:48
марат сафин
знаменитости
звезды
монако (государство)
италия
шоубиз
виктория боня
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Телеведущая Виктория Боня, которой 27 ноября исполнился 41 год, в YouTube-программе Алены Жигаловой рассказала, зачем накануне дня рождения прилетела из Монако в Москву, а также прокомментировала слухи о романе с теннисистом Маратом Сафиным.В конце октября Боня разместила на своей странице в Instagram совместные фотографии со спортсменом с отдыха в Италии, чем спровоцировала разговоры об их возможном романе. "Как вы встретились? Как это случилось вообще? Почему Марат Сафин?" – поинтересовалась Жигалова."А почему нет? – ответила экс-участница проекта "Дом-2".Боня рассказала, что знакома с теннисистом уже много лет, но какое-то время они долго не общались. Летом Сафин написал Виктории, что будет в Монако (у спортсмена там есть квартира). Они встретились и "много всего обсудили". "Но вы только фотографировались? Или это время как-то вас сблизило? У тебя были с ним какие-то романтические отношения?" – уточнила Алена Жигалова. "Как-то так происходит, что у нас одинаковые сценарии повторяются. Думаю, это из-за того, что мы сами все притянули", – пояснила Боня. "Может, спустя столько лет, когда у каждого из вас за спиной столько личных историй, пора сблизиться и образовать красивую пару? Ты бы этого хотела?" – спросила ведущая.Виктория ответила, что хотела бы найти именно того мужчину, с которым проведет всю оставшуюся жизнь. "А вопрос этот серьезный", – добавила она."Я бы хотела построить очень серьезные, крепкие отношения. Хотела бы семью и детей", – призналась телеведущая.
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марат сафин, знаменитости, звезды, монако (государство), италия, виктория боня

Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным

10:44 28.11.2020 (обновлено: 10:48 28.11.2020)
 
© Фото : Youtube-канал "Super"Виктория Боня во время интервью Youtube-каналу "Super"
Виктория Боня во время интервью Youtube-каналу Super - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : Youtube-канал "Super"
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Телеведущая Виктория Боня, которой 27 ноября исполнился 41 год, в YouTube-программе Алены Жигаловой рассказала, зачем накануне дня рождения прилетела из Монако в Москву, а также прокомментировала слухи о романе с теннисистом Маратом Сафиным.
В конце октября Боня разместила на своей странице в Instagram совместные фотографии со спортсменом с отдыха в Италии, чем спровоцировала разговоры об их возможном романе.
"Как вы встретились? Как это случилось вообще? Почему Марат Сафин?" – поинтересовалась Жигалова.
"А почему нет? – ответила экс-участница проекта "Дом-2".
Боня рассказала, что знакома с теннисистом уже много лет, но какое-то время они долго не общались. Летом Сафин написал Виктории, что будет в Монако (у спортсмена там есть квартира). Они встретились и "много всего обсудили".
"Но вы только фотографировались? Или это время как-то вас сблизило? У тебя были с ним какие-то романтические отношения?" – уточнила Алена Жигалова.
"Интересно, почему я должна говорить об этом? – начала защищаться Боня. – Марат – мой друг. Мы дружим".
"Как-то так происходит, что у нас одинаковые сценарии повторяются. Думаю, это из-за того, что мы сами все притянули", – пояснила Боня.
"Может, спустя столько лет, когда у каждого из вас за спиной столько личных историй, пора сблизиться и образовать красивую пару? Ты бы этого хотела?" – спросила ведущая.
Виктория ответила, что хотела бы найти именно того мужчину, с которым проведет всю оставшуюся жизнь. "А вопрос этот серьезный", – добавила она.
"Я бы хотела построить очень серьезные, крепкие отношения. Хотела бы семью и детей", – призналась телеведущая.
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ШоубизМарат СафинЗнаменитостизвездыМонако (государство)ИталияВиктория Боня
 
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