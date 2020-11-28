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В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
В Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя города Сунжа, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:04
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россия
республика ингушетия
назрань
происшествия
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НАЛЬЧИК, 28 ноя — РИА Новости. В Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя города Сунжа, сообщает региональное МВД.Это 58-летний житель Назрани, сейчас он находится в городском ИВС.По данным полиции, утром 16 ноября подозреваемый застрелил в Сунже, на Комсомольской улице, 37-летнего местного жителя, который затем умер в больнице. На месте происшествия обнаружили гильзы и пули калибра девять миллиметров, мобильный телефон и ВАЗ-2111, в котором находился погибший. По словам источника в правоохранительных органах республики, причиной убийства могла стать кровная месть.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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россия, республика ингушетия, назрань, происшествия

В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве

16:04 28.11.2020 (обновлено: 17:10 28.11.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НАЛЬЧИК, 28 ноя — РИА Новости. В Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя города Сунжа, сообщает региональное МВД.
Это 58-летний житель Назрани, сейчас он находится в городском ИВС.
По данным полиции, утром 16 ноября подозреваемый застрелил в Сунже, на Комсомольской улице, 37-летнего местного жителя, который затем умер в больнице. На месте происшествия обнаружили гильзы и пули калибра девять миллиметров, мобильный телефон и ВАЗ-2111, в котором находился погибший. По словам источника в правоохранительных органах республики, причиной убийства могла стать кровная месть.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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РоссияРеспублика ИнгушетияНазраньПроисшествия
 
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