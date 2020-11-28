https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586757117.html

В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве

В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве

В Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя города Сунжа, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:04

2020-11-28T16:04

2020-11-28T17:10

россия

республика ингушетия

назрань

происшествия

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НАЛЬЧИК, 28 ноя — РИА Новости. В Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя города Сунжа, сообщает региональное МВД.Это 58-летний житель Назрани, сейчас он находится в городском ИВС.По данным полиции, утром 16 ноября подозреваемый застрелил в Сунже, на Комсомольской улице, 37-летнего местного жителя, который затем умер в больнице. На месте происшествия обнаружили гильзы и пули калибра девять миллиметров, мобильный телефон и ВАЗ-2111, в котором находился погибший. По словам источника в правоохранительных органах республики, причиной убийства могла стать кровная месть.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585660851.html

россия

республика ингушетия

назрань

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россия, республика ингушетия, назрань, происшествия