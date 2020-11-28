https://ria.ru/20201128/turtsiya-1586622498.html
Россияне рассказали, когда лучше всего отдыхать в Турции
Россияне рассказали, когда лучше всего отдыхать в Турции
Россияне рассказали, когда, по их мнению, лучше всего отдыхать в Турции, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:16
2020-11-28T13:16
2020-11-28T13:16
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне рассказали, когда, по их мнению, лучше всего отдыхать в Турции, сообщает OneTwoTrip.Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к отдыху в Турции, особенно сейчас, когда там ввели частичные ограничения из-за пандемии коронавируса. В исследовании приняли участие 5 388 человек.Выяснилось, что россияне больше любят ездить в эту страну летом: этот сезон предпочтителен для 73 процентов опрошенных. Но и зимой туда готовы отправиться 70 процентов путешественников.Примерно половина опрошенных признались, что если бы и поехали в Турцию зимой, то, скорее всего, рискнули бы даже искупаться. Интересно, что высокая вероятность непогоды и дожди расстраивают далеко не всех — 62 процента ответили, что им нравится отдыхать здесь при любых условиях. При этом в низкий сезон есть одно важное преимущество: бронировать отели и апартаменты дешевле. В этом уверены 88 процента россиян.Многие граждане РФ в Турции любят посещать общественные места. 86 процентов ответили, что и в зимнее время осматривают достопримечательности, а 80 процентов отдельно рассказали, что ходят по музеям.Однако новые меры по борьбе с вирусом многое меняют. С 20 ноября в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, некоторые музеи, ограничена работа торговых центров. А по выходным для местных жителей введен комендантский час с восьми вечера до десяти утра. И хотя на туристов он не распространяется, а отели по системе "Все включено" продолжают работать в прежнем режиме, 53 процента путешественников признают, что такие ограничения — весомая причина для отказа от поездки.
https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, туризм, туристы, новости - туризм, турция, отдых
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне рассказали, когда, по их мнению, лучше всего отдыхать в Турции, сообщает OneTwoTrip.
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к отдыху в Турции, особенно сейчас, когда там ввели частичные ограничения из-за пандемии коронавируса. В исследовании приняли участие 5 388 человек.
Выяснилось, что россияне больше любят ездить в эту страну летом: этот сезон предпочтителен для 73 процентов опрошенных. Но и зимой туда готовы отправиться 70 процентов путешественников.
Примерно половина опрошенных признались, что если бы и поехали в Турцию зимой, то, скорее всего, рискнули бы даже искупаться. Интересно, что высокая вероятность непогоды и дожди расстраивают далеко не всех — 62 процента ответили, что им нравится отдыхать здесь при любых условиях. При этом в низкий сезон есть одно важное преимущество: бронировать отели и апартаменты дешевле. В этом уверены 88 процента россиян.
Многие граждане РФ в Турции любят посещать общественные места. 86 процентов ответили, что и в зимнее время осматривают достопримечательности, а 80 процентов отдельно рассказали, что ходят по музеям.
Однако новые меры по борьбе с вирусом многое меняют. С 20 ноября в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, некоторые музеи, ограничена работа торговых центров. А по выходным для местных жителей введен комендантский час с восьми вечера до десяти утра. И хотя на туристов он не распространяется, а отели по системе "Все включено" продолжают работать в прежнем режиме, 53 процента путешественников признают, что такие ограничения — весомая причина для отказа от поездки.