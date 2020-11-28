https://ria.ru/20201128/tsiklon-1586712742.html

ДВФУ готов разместить жителей острова Русского до починки электросетей

ДВФУ готов разместить жителей острова Русского до починки электросетей

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готов разместить жителей острова Русского во Владивостоке на время устранения аварий на электросетях после... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T03:35

2020-11-28T03:35

2020-11-28T03:35

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готов разместить жителей острова Русского во Владивостоке на время устранения аварий на электросетях после циклона, сообщает правительство Приморья.По данным властей, продолжается оказание помощи жителям острова, в чьих домах отсутствует свет, – им доставлено 3,5 тысячи газовых плит, 10 тысяч баллонов с газом, 3,5 тысячи литров воды.На острове продолжают работу передвижные полевые кухни.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение уже восстановили: дома подключают генератором на несколько часов в день. Кроме того, власти сообщили, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах отстаёт сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html

https://ria.ru/20201127/most-1586549352.html

русский (остров)

приморский край

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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), приморский край, происшествия