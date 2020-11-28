Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201128/tikhanovskaya-1586715372.html
Лукашенко заявил о перехвате переговоров Тихановской
Лукашенко заявил о перехвате переговоров Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы страны оппозиционеров, в котором их лидер Светлана... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T06:55
2020-11-28T06:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_0:58:2872:1674_1400x0_80_0_0_546264512ff438dfc90584e3885bf362.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы страны оппозиционеров, в котором их лидер Светлана Тихановская якобы заявила, что ничего не решает. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".Глава государства отметил, что заявление оппозиционера его поразило. По мнению Лукашенко, Тихановскую "держат" в Литве, поскольку западным силам нужен такой человек.Глава государства назвал Тихановскую "нашим президентом в Литве", намекая на ее президентские амбиции и побег из страны.Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву через несколько дней после президентских выборов. Позднее Белоруссию также покинули несколько членов Координационного совета оппозиции.Лукашенко также заявил, что недалеко от Киева создан Центр "информационно-психологических операций", работа которого направлена против БелоруссииРанее Лукашенко утверждал, что российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.Обещание уйти в отставкуВ пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции."С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — передает Sputnik Беларусь его слова.Лукашенко объяснил, что новый основной закон республике нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти. По его словам, в таком случае "будет беда".Ситуация в БелоруссииС 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против фальсификаций на выборах, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Его главную соперницу Светлану Тихановскую, набравшую, по официальным данным, 10% голосов, поддерживают правительства европейских государств. Лукашенко не раз заявлял, что выборы прошли честно. Москва признала его президентом.Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.
https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586514771.html
https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586438806.html
https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586445195.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_b24682ae6148608cb3f10c40a1052894.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о перехвате переговоров Тихановской

06:55 28.11.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы страны оппозиционеров, в котором их лидер Светлана Тихановская якобы заявила, что ничего не решает. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
Глава государства отметил, что заявление оппозиционера его поразило. По мнению Лукашенко, Тихановскую "держат" в Литве, поскольку западным силам нужен такой человек.
Глава государства назвал Тихановскую "нашим президентом в Литве", намекая на ее президентские амбиции и побег из страны.
Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву через несколько дней после президентских выборов. Позднее Белоруссию также покинули несколько членов Координационного совета оппозиции.
Лукашенко также заявил, что недалеко от Киева создан Центр "информационно-психологических операций", работа которого направлена против Белоруссии
Ранее Лукашенко утверждал, что российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 19:56
Лукашенко расширил права своих уполномоченных в Минске и регионах

Обещание уйти в отставку

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции.
"С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — передает Sputnik Беларусь его слова.
Лукашенко объяснил, что новый основной закон республике нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти. По его словам, в таком случае "будет беда".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 13:56
Белоруссия способна сама разобраться в своих делах, заявил Лавров

Ситуация в Белоруссии

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против фальсификаций на выборах, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Его главную соперницу Светлану Тихановскую, набравшую, по официальным данным, 10% голосов, поддерживают правительства европейских государств. Лукашенко не раз заявлял, что выборы прошли честно. Москва признала его президентом.
Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи во Дворце независимости в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 14:26
Россия заинтересована в нормализации ситуации в Белоруссии, заявил Лавров
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция протеста
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния