https://ria.ru/20201128/tikhanovskaya-1586715372.html

Лукашенко заявил о перехвате переговоров Тихановской

Лукашенко заявил о перехвате переговоров Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы страны оппозиционеров, в котором их лидер Светлана... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T06:55

2020-11-28T06:55

2020-11-28T06:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы страны оппозиционеров, в котором их лидер Светлана Тихановская якобы заявила, что ничего не решает. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".Глава государства отметил, что заявление оппозиционера его поразило. По мнению Лукашенко, Тихановскую "держат" в Литве, поскольку западным силам нужен такой человек.Глава государства назвал Тихановскую "нашим президентом в Литве", намекая на ее президентские амбиции и побег из страны.Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву через несколько дней после президентских выборов. Позднее Белоруссию также покинули несколько членов Координационного совета оппозиции.Лукашенко также заявил, что недалеко от Киева создан Центр "информационно-психологических операций", работа которого направлена против БелоруссииРанее Лукашенко утверждал, что российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.Обещание уйти в отставкуВ пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции."С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — передает Sputnik Беларусь его слова.Лукашенко объяснил, что новый основной закон республике нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти. По его словам, в таком случае "будет беда".Ситуация в БелоруссииС 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против фальсификаций на выборах, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Лукашенко. Его главную соперницу Светлану Тихановскую, набравшую, по официальным данным, 10% голосов, поддерживают правительства европейских государств. Лукашенко не раз заявлял, что выборы прошли честно. Москва признала его президентом.Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.

https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586514771.html

https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586438806.html

https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586445195.html

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире