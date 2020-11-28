https://ria.ru/20201128/tarakany-1586595052.html
"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"
"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"
Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая". РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T01:45
2020-11-28T01:45
2020-11-28T01:45
культура
музыка
новости культуры
олег янковский
марк захаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/39995/64/399956490_0:230:2739:1771_1400x0_80_0_0_20baa5568f6b350a5466b8ea2496fd70.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая".В своем инстаграме музыканты сопроводили новинку видероликом. Его предваряют кадры из фильма "Тот самый Мюнхгаузена" Марка Захарова. Персонаж Олега Янковского произносит: "Улыбайтесь господа, улыбайтесь!" Знаменитый барон был уверен, что в полночь с 31 мая на 1 июня наступает 32 мая.После короткого фрагмента из ленты участники группы играют со сцены инструментальный отрывок из нового трека.
https://ria.ru/20201113/acdc-1584482777.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/39995/64/399956490_36:0:2703:2000_1400x0_80_0_0_673cf4c913c21345d1196c6f03bf3016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, олег янковский, марк захаров
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая".
В своем инстаграме музыканты сопроводили новинку видероликом. Его предваряют кадры из фильма "Тот самый Мюнхгаузена" Марка Захарова.
Персонаж Олега Янковского произносит: "Улыбайтесь господа, улыбайтесь!"
Знаменитый барон был уверен, что в полночь с 31 мая на 1 июня наступает 32 мая.
После короткого фрагмента из ленты участники группы играют со сцены инструментальный отрывок из нового трека.