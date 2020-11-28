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"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"
"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"
Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая". РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T01:45
2020-11-28T01:45
культура
музыка
новости культуры
олег янковский
марк захаров
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая".В своем инстаграме музыканты сопроводили новинку видероликом. Его предваряют кадры из фильма "Тот самый Мюнхгаузена" Марка Захарова. Персонаж Олега Янковского произносит: "Улыбайтесь господа, улыбайтесь!" Знаменитый барон был уверен, что в полночь с 31 мая на 1 июня наступает 32 мая.После короткого фрагмента из ленты участники группы играют со сцены инструментальный отрывок из нового трека.
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музыка, новости культуры, олег янковский, марк захаров

"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"

01:45 28.11.2020
 
© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в фотобанкДесятый юбилейный фестиваль "Нашествие 2011"
Десятый юбилейный фестиваль Нашествие 2011 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая".
В своем инстаграме музыканты сопроводили новинку видероликом. Его предваряют кадры из фильма "Тот самый Мюнхгаузена" Марка Захарова.
Персонаж Олега Янковского произносит: "Улыбайтесь господа, улыбайтесь!"
Знаменитый барон был уверен, что в полночь с 31 мая на 1 июня наступает 32 мая.
После короткого фрагмента из ленты участники группы играют со сцены инструментальный отрывок из нового трека.
Янг Ангус из AC / DC на Coachella Music and Arts Festival. Калифорния, 17 апреля 2015 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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КультураМузыкаНовости культурыОлег ЯнковскийМарк Захаров
 
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