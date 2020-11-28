https://ria.ru/20201128/tarakany-1586595052.html

"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"

"Тараканы" представили новый сингл "32 мая"

Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая". РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T01:45

2020-11-28T01:45

2020-11-28T01:45

культура

музыка

новости культуры

олег янковский

марк захаров

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Группа "Тараканы" выпустила новый сингл "32 мая".В своем инстаграме музыканты сопроводили новинку видероликом. Его предваряют кадры из фильма "Тот самый Мюнхгаузена" Марка Захарова. Персонаж Олега Янковского произносит: "Улыбайтесь господа, улыбайтесь!" Знаменитый барон был уверен, что в полночь с 31 мая на 1 июня наступает 32 мая.После короткого фрагмента из ленты участники группы играют со сцены инструментальный отрывок из нового трека.

https://ria.ru/20201113/acdc-1584482777.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, олег янковский, марк захаров