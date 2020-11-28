Правительство поддержит научные, культурные и медицинские учреждения
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств учреждениям культуры и учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта распоряжения позволит оказать государственную поддержку федеральным бюджетным и автономным учреждениям культуры, а также федеральным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Также на заседании кабмин обсудил изменения в федеральный закон об аккредитации.
Отмечается, что этот законопроект направлен на оптимизацию аккредитационных процедур и гармонизацию положений законодательства России с положениями междугосударственных стандартов и других международных договоров РФ в этой сфере.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации и оценки соответствия" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.