https://ria.ru/20201128/sredstva-1586738836.html

Правительство поддержит научные, культурные и медицинские учреждения

Правительство поддержит научные, культурные и медицинские учреждения

Правительство РФ одобрило выделение средств учреждениям культуры и учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность, сообщается... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:38

2020-11-28T12:38

2020-11-28T12:38

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1400x0_80_0_0_963fa015d998f6a2c44deb2ea426a07e.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств учреждениям культуры и учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность, сообщается на сайте кабмина.Принятие проекта распоряжения позволит оказать государственную поддержку федеральным бюджетным и автономным учреждениям культуры, а также федеральным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность.Также на заседании кабмин обсудил изменения в федеральный закон об аккредитации.Отмечается, что этот законопроект направлен на оптимизацию аккредитационных процедур и гармонизацию положений законодательства России с положениями междугосударственных стандартов и других международных договоров РФ в этой сфере.

https://ria.ru/20201128/vyplaty-1586737234.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, общество