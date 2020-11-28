https://ria.ru/20201128/sovet-1586777587.html

Врачи оценили советы больным COVID-19

Врачи оценили советы больным COVID-19

Врачи в комментарии РБК оценили советы своей коллеги Марии Мясниковой, которая порекомендовала COVID-положительным пациентам чаще лежать на животе и пить воду. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:24

2020-11-28T19:24

2020-11-28T19:24

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

николай малышев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врачи в комментарии РБК оценили советы своей коллеги Марии Мясниковой, которая порекомендовала COVID-положительным пациентам чаще лежать на животе и пить воду.Так, инфекционист Николай Малышев подтвердил, что пронация облегчает дыхание, и в больницах пациентов с коронавирусом часто кладут на живот. "Ну, а пить воду при инфекционных заболеваниях — основа основ. При повышении температуры нужно дополнительно увеличить потребление жидкости", — отметил он.Ведущий научный сотрудник Федерального Исследовательского Центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, заявил что лежание на животе не столько облегчает дыхание, сколько освобождает определенные отделы легких, которые прилегают к спине.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, николай малышев, здоровье - общество, общество