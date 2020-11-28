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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201128/sovet-1586777587.html
Врачи оценили советы больным COVID-19
Врачи оценили советы больным COVID-19
Врачи в комментарии РБК оценили советы своей коллеги Марии Мясниковой, которая порекомендовала COVID-положительным пациентам чаще лежать на животе и пить воду. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:24
2020-11-28T19:24
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
николай малышев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врачи в комментарии РБК оценили советы своей коллеги Марии Мясниковой, которая порекомендовала COVID-положительным пациентам чаще лежать на животе и пить воду.Так, инфекционист Николай Малышев подтвердил, что пронация облегчает дыхание, и в больницах пациентов с коронавирусом часто кладут на живот. "Ну, а пить воду при инфекционных заболеваниях — основа основ. При повышении температуры нужно дополнительно увеличить потребление жидкости", — отметил он.Ведущий научный сотрудник Федерального Исследовательского Центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, заявил что лежание на животе не столько облегчает дыхание, сколько освобождает определенные отделы легких, которые прилегают к спине.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр чепурнов, николай малышев, здоровье - общество, общество

Врачи оценили советы больным COVID-19

19:24 28.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве
Фельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врачи в комментарии РБК оценили советы своей коллеги Марии Мясниковой, которая порекомендовала COVID-положительным пациентам чаще лежать на животе и пить воду.
Так, инфекционист Николай Малышев подтвердил, что пронация облегчает дыхание, и в больницах пациентов с коронавирусом часто кладут на живот.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 09:41Распространение нового коронавируса
Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса
"Ну, а пить воду при инфекционных заболеваниях — основа основ. При повышении температуры нужно дополнительно увеличить потребление жидкости", — отметил он.
Ведущий научный сотрудник Федерального Исследовательского Центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, заявил что лежание на животе не столько облегчает дыхание, сколько освобождает определенные отделы легких, которые прилегают к спине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновНиколай МалышевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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