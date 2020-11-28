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Часть обесточенного циклоном острова Русский подключили к энергоснабжению
Часть обесточенного циклоном острова Русский подключили к энергоснабжению
Электроснабжение восстановили в домах части жителей острова Русский во Владивостоке, оставшихся без света на прошлой неделе из-за циклона, сообщает... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:29
2020-11-28T13:43
последствия непогоды в приморье
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в домах части жителей острова Русский во Владивостоке, оставшихся без света на прошлой неделе из-за циклона, сообщает правительство Приморья."Парис, Мелководный и Новик "запитали" электроэнергией на острове Русский", - сказал губернатор Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, по данным мэрии Владивостока, энергетики возобновили подачу электроэнергии в районе Эгершельд на материковой части города. Свет появился в домах по улицам Полевая, Леонова и другим.Ранее власти Приморья обещали полностью восстановить электроснабжение острова Русский, нарушенное циклоном, в эти выходные.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Некоторые дома подключают к генераторам на несколько часов в день. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201127/matpomosch-1586548628.html
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Спасатели МЧЧ вручную очищают мост из Владивостока на остров Русский от наледи. В результате мощного циклона в регионе был объявлен режим ЧС, транспортное сообщение по мосту было приостановлено.
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последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, происшествия

Часть обесточенного циклоном острова Русский подключили к энергоснабжению

13:29 28.11.2020 (обновлено: 13:43 28.11.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в домах части жителей острова Русский во Владивостоке, оставшихся без света на прошлой неделе из-за циклона, сообщает правительство Приморья.
"Свет дали в жилых домах Аякса. Речь идет примерно о 1,5 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.
"Парис, Мелководный и Новик "запитали" электроэнергией на острове Русский", - сказал губернатор Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, по данным мэрии Владивостока, энергетики возобновили подачу электроэнергии в районе Эгершельд на материковой части города. Свет появился в домах по улицам Полевая, Леонова и другим.
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Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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Последствия непогоды в ПриморьеОлег КожемякоРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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