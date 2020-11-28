https://ria.ru/20201128/russkiy-1586743454.html

Часть обесточенного циклоном острова Русский подключили к энергоснабжению

Часть обесточенного циклоном острова Русский подключили к энергоснабжению

Электроснабжение восстановили в домах части жителей острова Русский во Владивостоке, оставшихся без света на прошлой неделе из-за циклона, сообщает... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T13:29

2020-11-28T13:29

2020-11-28T13:43

последствия непогоды в приморье

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586744728_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2545ed9794d4f93cef28558e20f8a1e1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в домах части жителей острова Русский во Владивостоке, оставшихся без света на прошлой неделе из-за циклона, сообщает правительство Приморья."Парис, Мелководный и Новик "запитали" электроэнергией на острове Русский", - сказал губернатор Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, по данным мэрии Владивостока, энергетики возобновили подачу электроэнергии в районе Эгершельд на материковой части города. Свет появился в домах по улицам Полевая, Леонова и другим.Ранее власти Приморья обещали полностью восстановить электроснабжение острова Русский, нарушенное циклоном, в эти выходные.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Некоторые дома подключают к генераторам на несколько часов в день. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201127/matpomosch-1586548628.html

https://ria.ru/20201127/vygovor-1586578951.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Альпинисты МЧС вручную чистят мост на остров Русский от наледи Спасатели МЧЧ вручную очищают мост из Владивостока на остров Русский от наледи. В результате мощного циклона в регионе был объявлен режим ЧС, транспортное сообщение по мосту было приостановлено. 2020-11-28T13:29 true PT0M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, происшествия