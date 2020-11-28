Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной

"Очно в любом случае вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли в этом году традиционная встреча с судьями КС, приуроченная ко Дню конституции.