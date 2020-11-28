https://ria.ru/20201128/putin-1586773200.html
Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной
Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной
Очная встреча президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году вряд ли состоится, возможно будет видеоконференция или отдельная... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T18:43
2020-11-28T18:43
2020-11-28T18:43
россия
валерий зорькин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Очная встреча президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году вряд ли состоится, возможно будет видеоконференция или отдельная встреча с председателем КС Валерием Зорькиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html
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россия, валерий зорькин, дмитрий песков, владимир путин, политика