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Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной
Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной
Очная встреча президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году вряд ли состоится, возможно будет видеоконференция или отдельная... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T18:43
2020-11-28T18:43
россия
валерий зорькин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Очная встреча президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году вряд ли состоится, возможно будет видеоконференция или отдельная встреча с председателем КС Валерием Зорькиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, валерий зорькин, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной

18:43 28.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Очная встреча президента РФ Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году вряд ли состоится, возможно будет видеоконференция или отдельная встреча с председателем КС Валерием Зорькиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очно в любом случае вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли в этом году традиционная встреча с судьями КС, приуроченная ко Дню конституции.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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РоссияВалерий ЗорькинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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