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В Варшаве прошли протесты противников закона об абортах
В Варшаве прошли протесты противников закона об абортах
Акция противников ужесточения законодательства об абортах прошла в центре Варшавы, в ней приняли участие тысячи человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:23
2020-11-28T22:54
анджей дуда
польша
право и справедливость
варшава
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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Акция противников ужесточения законодательства об абортах прошла в центре Варшавы, в ней приняли участие тысячи человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Протест организовало движение "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet), чтобы привлечь внимание к ужесточению запрета на прерывание беременности.Собравшиеся на площади Романа Дмовского скандировали: "Мое тело — мое дело!", "Легальный аборт!", а также выкрикивали нецензурные лозунги в адрес правительства и руководства правящей партии "Право и справедливость".На место прибыли большие силы полиции. Они время от времени проверяли документы у участников акции.Несмотря на предупреждения, протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы — Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II.В акции приняли участие также представители сообществ ЛГБТ и феминисток.Подобные протесты прошли и в нескольких других городах Польши.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключение сделали лишь для случаев, когда беременность угрожает жизни или здоровью женщины, существует высокая вероятность необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, либо когда беременность возникла в результате преступления, например изнасилования.Недавно группа депутатов сейма начала добиваться ужесточения законодательства, в том числе запрещения абортов при нарушении развития плода.В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по этой причине противоречат конституции. Таким образом, сегодня в стране искусственно прервать беременность можно лишь в случае существования угрозы здоровью женщины либо если беременность наступила после изнасилования.После этого в Варшаве и других городах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.После начала протестов президент Польши Анджей Дуда выступил с законопроектом, который смягчает действующие нормы. Документ предлагает разрешить аборты, если смерть ребенка неизбежна из-за отклонений развития плода. Тем не менее президентский проект по-прежнему запрещает аборт в случае выявления у плода патологии, которая приведет к инвалидности.
https://ria.ru/20201111/varshava-1584178427.html
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Файеры и флаги. Кадры беспорядков на акции протеста в Варшаве
Файеры и флаги. Кадры беспорядков на акции протеста в Варшаве
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анджей дуда, польша, право и справедливость, варшава, в мире

В Варшаве прошли протесты противников закона об абортах

17:23 28.11.2020 (обновлено: 22:54 28.11.2020)
 
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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Акция противников ужесточения законодательства об абортах прошла в центре Варшавы, в ней приняли участие тысячи человек, сообщил корреспондент РИА Новости.
Протест организовало движение "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet), чтобы привлечь внимание к ужесточению запрета на прерывание беременности.
Собравшиеся на площади Романа Дмовского скандировали: "Мое тело — мое дело!", "Легальный аборт!", а также выкрикивали нецензурные лозунги в адрес правительства и руководства правящей партии "Право и справедливость".
На место прибыли большие силы полиции. Они время от времени проверяли документы у участников акции.
Несмотря на предупреждения, протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы — Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II.
В акции приняли участие также представители сообществ ЛГБТ и феминисток.
Подобные протесты прошли и в нескольких других городах Польши.
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В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключение сделали лишь для случаев, когда беременность угрожает жизни или здоровью женщины, существует высокая вероятность необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, либо когда беременность возникла в результате преступления, например изнасилования.
Недавно группа депутатов сейма начала добиваться ужесточения законодательства, в том числе запрещения абортов при нарушении развития плода.
В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по этой причине противоречат конституции. Таким образом, сегодня в стране искусственно прервать беременность можно лишь в случае существования угрозы здоровью женщины либо если беременность наступила после изнасилования.
После этого в Варшаве и других городах страны начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
После начала протестов президент Польши Анджей Дуда выступил с законопроектом, который смягчает действующие нормы. Документ предлагает разрешить аборты, если смерть ребенка неизбежна из-за отклонений развития плода. Тем не менее президентский проект по-прежнему запрещает аборт в случае выявления у плода патологии, которая приведет к инвалидности.
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