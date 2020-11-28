Глава Минпромторга России посетил Иркутскую область

"Ажиотаж идет по всей стране, выросли объемы потребности в десятки раз. И сегодня мы со специалистами Минпромторга формируем тот заказ, ту потребность, которые затем напрямую идут в лечебные учреждения. Понимаем, что есть определенные сложности, но для нас самая главная задача - это запас лекарственных препаратов. Резерв должен быть месячный, не только средств индивидуальной защиты, но и дорогостоящих лекарств", - сказал глава региона.