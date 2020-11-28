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Иркутская область
Иркутская область
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Глава Минпромторга России посетил Иркутскую область
Глава Минпромторга России посетил Иркутскую область
Минпромторг РФ совместно с правительством Иркутской области формируют заказ лекарственных препаратов, которые поступают в лечебные учреждения региона, с учетом... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T08:43
2020-11-28T08:43
иркутская область
игорь кобзев
вадим кобзев
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с правительством Иркутской области формируют заказ лекарственных препаратов, которые поступают в лечебные учреждения региона, с учетом месячного резерва, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.Во время рабочего визита в Иркутскую область министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым посетил ООО "МедТехСервис" - единственного в РФ производителя полного цикла тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови.В ходе визита Мантуров и Кобзев обсудили потребности региона в лекарственных препаратах.
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игорь кобзев, вадим кобзев, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Глава Минпромторга России посетил Иркутскую область

08:43 28.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание администрации Иркутской области на площади имени графа Сперанского в городе Иркутск
Здание администрации Иркутской области на площади имени графа Сперанского в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с правительством Иркутской области формируют заказ лекарственных препаратов, которые поступают в лечебные учреждения региона, с учетом месячного резерва, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.
Во время рабочего визита в Иркутскую область министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым посетил ООО "МедТехСервис" - единственного в РФ производителя полного цикла тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови.
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В ходе визита Мантуров и Кобзев обсудили потребности региона в лекарственных препаратах.
"Ажиотаж идет по всей стране, выросли объемы потребности в десятки раз. И сегодня мы со специалистами Минпромторга формируем тот заказ, ту потребность, которые затем напрямую идут в лечебные учреждения. Понимаем, что есть определенные сложности, но для нас самая главная задача - это запас лекарственных препаратов. Резерв должен быть месячный, не только средств индивидуальной защиты, но и дорогостоящих лекарств", - сказал глава региона.
 
Иркутская областьИгорь КобзевВадим КобзевДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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