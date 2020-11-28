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Песков и Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом
Песков и Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T22:51
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татьяна навка
новый год
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать."Будьте счастливы в новом году, будьте здоровы в новом году, никогда больше не встречайтесь в жизни с 2020 годом... чтобы все у вас было хорошо, и все вам доставляло удовольствие, чтобы у вас все получалось. С наступающим Новым годом!" - пожелал Песков РИА Новости.Однако пресс-секретарь президента напомнил, что до Нового года еще далеко, и "пока надо работать".С наступающим праздником читателей РИА Новости также поздравила и его жена Татьяна Навка."Счастлива поздравить вас с наступающим новым годом. Желаю всем здоровья, конечно, в первую очередь, и очень сильно хочу, чтобы праздник пришел в каждую семью, чтобы никакие невзгоды не огорчали нас в следующем году", - отметила Навка.
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Песков: "Никогда больше в жизни не встречайтесь с 2020 годом"
На открытии катка Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника ещё месяц и нужно хорошо поработать
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татьяна навка, новый год, дмитрий песков, общество

Песков и Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом

22:51 28.11.2020 (обновлено: 08:31 29.11.2020)
 
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.
"Будьте счастливы в новом году, будьте здоровы в новом году, никогда больше не встречайтесь в жизни с 2020 годом... чтобы все у вас было хорошо, и все вам доставляло удовольствие, чтобы у вас все получалось. С наступающим Новым годом!" - пожелал Песков РИА Новости.
Однако пресс-секретарь президента напомнил, что до Нового года еще далеко, и "пока надо работать".
С наступающим праздником читателей РИА Новости также поздравила и его жена Татьяна Навка.
"Счастлива поздравить вас с наступающим новым годом. Желаю всем здоровья, конечно, в первую очередь, и очень сильно хочу, чтобы праздник пришел в каждую семью, чтобы никакие невзгоды не огорчали нас в следующем году", - отметила Навка.
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