https://ria.ru/20201128/post-1586663929.html

Рождественский пост: кто и когда может его не соблюдать

Рождественский пост: кто и когда может его не соблюдать

Православные христиане вступают в Рождественский пост. На сорок дней верующие отказываются от всей скоромной пищи, кроме рыбы, а также от увеселений. При этом... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:16

религия и мировоззрение

геннадий рождественский

рождественский пост

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

эдуард успенский

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Православные христиане вступают в Рождественский пост. На сорок дней верующие отказываются от всей скоромной пищи, кроме рыбы, а также от увеселений. При этом церковный устав допускает послабления. О том, как появилась традиция говения перед праздником Рождества Христова и кому можно не поститься, — в материале РИА Новости.Семь или сорокНа самом деле древние каноны ничего не знают про Рождественский пост. Традиция многодневного говения появилась примерно в IV веке. О ней упоминают церковные деятели того времени — блаженный Августин и святитель Амвросий Медиоланский. Перед Рождеством, писали они, постились… семь дней.Прошло 1600 лет. Сегодня верующие привыкли считать, что пост сорокадневный. Правда, мало кто задается вопросом, когда он стал таким.А вот ученые решают загадку до сих пор. И древние документы, как назло, не дают никаких зацепок.Лишь в XII веке один из видных богословов того времени, Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон, попытался выяснить происхождение обычая. "Хотя дни поста не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября (по юлианскому календарю — Прим.ред.)", — писал он.То есть и тогда христиане спорили, сколько должен длиться этот пост. Спустя 800 лет дебаты разгорелись вновь. В 2016 году планировали провести Всеправославный собор — первый за 12 веков — где предполагали обсудить и вопрос о многодневных периодах воздержания. Ведь некоторые общины возмущались, что постных дней в году очень много — более двухсот. А обоснования этому с точки зрения канонов нет. Нет указания и на то, что Рождественский пост — это сорок дней, а не две недели, как у католиков. В преддверии Всеправославного собора предстоятели поместных церквей подготовили документ, призванный поставить точку в споре. В нем зафиксирована устоявшаяся традиция не упоминаемых в канонах постов — Петров длится от праздника Троицы (ежегодно в разные даты), Успенский две недели (в Русской церкви с 14 по 27 августа), а Рождественский сорок дней. Но горячо ожидаемое событие из-за многочисленных противоречий между поместными церквами не состоялось. Вопрос так и остался подвешенным. "Трезвость устава"Рождественский пост по длительности не уступает Великому. Однако он гораздо мягче. Четыре из семи дней в неделю верующие могут вкушать рыбу. По субботам и воскресеньям, а также большим праздникам, разрешается вино в умеренных количествах. "Каждый пост уникален. Рождественский, в отличие от Великого, не имеет ярких богослужебных особенностей. Они начинаются только за пять дней до праздника", — объясняет глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. У каждого поста, отмечает он, свой устав. Правила Рождественского в нынешнем виде сформировались примерно в XI веке на основе более раннего устного предания. Почему именно они, почему именно сорок дней — однозначного ответа в Церкви нет. Обычно богословы говорят кратко: "так сложилось". При этом определенная логика все равно прослеживается. По словам отца Максима, правила Рождественского поста демонстрируют "трезвость церковного устава". "Он хоть и долгий, как Великий, но в нем нет строгих запретов. Это свидетельствует о том, что, по замыслу устава, еще один длительный период жесткого воздержания для людей попросту непосилен", — указывает богослов. "Это не нарушение поста""Слабости человеческой" церковный устав уделяет много внимания. Отсюда парадокс — с одной стороны, он суровый, а с другой — допускает много исключений.То же касается и постов. Далеко не все верующие могут держать их строго. Собственно, нередко это и не требуется."Если человек не способен в силу обстоятельств соблюсти устав, то он вместе с духовником определяет, что может сделать иное, — продолжает отец Максим. — Допустим, кому-то по ряду причин трудно воздерживаться от молочных продуктов. В таком случае он отказывается от какого-нибудь формально постного продукта, к которому у него пристрастие. Например, от сладкого или от кофе". Другое дело, когда верующему по медицинским показаниям необходимы определенные продукты. Тогда священник благословляет на более мягкий пост."Следование предписанной врачами диете — например, употребление печенки при малокровии — нельзя рассматривать как нарушение поста. В остальных случаях все оговаривается с духовником", — подчеркивает богослов.Все индивидуальноВ отличие от того же ислама, где прописаны все оговорки относительно поста, в православном христианстве большинство бытовых вопросов регламентируется канонами. Все темы, которые не упомянуты в церковном праве, отдаются на откуп духовенства. В уставах даже есть специальная формулировка: "если изволит священник". "Церковные каноны говорят лишь о самом факте поста и наличии ограничений. А каких, когда и как — уже дело обычая. По сути, большинство вопросов решается между священником и отдельным человеком", — говорит известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Именно поэтому священнослужители постоянно напоминают — все постятся по-разному. А строгость ограничений призывают обсуждать индивидуально с духовником.

https://ria.ru/20201121/imeniny-1585599186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий рождественский, рождественский пост, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, эдуард успенский, общество