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Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком
Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:49
2020-11-28T12:49
2020-11-28T15:13
владимирская область
камешковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково.Отмечается, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения, водитель большегруза не пострадал.По факту ДТП идет проверка, руководство регионального управления МВД распорядилось создать комиссию для служебной проверки, выяснения причин и условий произошедшего.
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владимирская область
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владимирская область, камешковский район, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя — РИА Новости.
Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области
при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково.
"По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda 3 совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом "КамАЗ" под управлением водителя 1994 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения, водитель большегруза не пострадал.
"Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП находились в свободное от службы время на личном автомобиле", — информирует УМВД.
По факту ДТП идет проверка, руководство регионального управления МВД распорядилось создать комиссию для служебной проверки, выяснения причин и условий произошедшего.