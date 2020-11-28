https://ria.ru/20201128/politseyskie-1586740184.html

Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком

Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком

Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:49

2020-11-28T12:49

2020-11-28T15:13

владимирская область

камешковский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково.Отмечается, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения, водитель большегруза не пострадал.По факту ДТП идет проверка, руководство регионального управления МВД распорядилось создать комиссию для служебной проверки, выяснения причин и условий произошедшего.

https://ria.ru/20201128/kuban-1586723647.html

владимирская область

камешковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, камешковский район, происшествия