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Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком
Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:49
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владимирская область
камешковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково.Отмечается, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения, водитель большегруза не пострадал.По факту ДТП идет проверка, руководство регионального управления МВД распорядилось создать комиссию для служебной проверки, выяснения причин и условий произошедшего.
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владимирская область
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владимирская область, камешковский район, происшествия

Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком

12:49 28.11.2020 (обновлено: 15:13 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково.

"По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda 3 совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом "КамАЗ" под управлением водителя 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения, водитель большегруза не пострадал.
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"Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП находились в свободное от службы время на личном автомобиле", — информирует УМВД.

По факту ДТП идет проверка, руководство регионального управления МВД распорядилось создать комиссию для служебной проверки, выяснения причин и условий произошедшего.
 
Владимирская областьКамешковский районПроисшествия
 
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