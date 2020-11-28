https://ria.ru/20201128/poklonskaya-1586767350.html

Поклонская жестко ответила на критику коллеги по Госдуме

Поклонская жестко ответила на критику коллеги по Госдуме

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская объяснила "моральной бедностью" слова в ее адрес со стороны коллеги по парламенту... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:42

2020-11-28T17:42

2020-11-28T21:59

россия

наталья поклонская

евгений федоров

виа гра

госдума рф

единая россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская объяснила "моральной бедностью" слова в ее адрес со стороны коллеги по парламенту депутата Евгения Федорова.Ранее Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия". В свою очередь, Федоров в своем Telegram-канале написал: "Кому нужна разгильдяйка?" Кроме того, как утверждает Поклонская, там также была публикация, в которой Федоров задавался вопросом, о чем она думала, когда "нарушала фракционную дисциплину", и предлагал ей "пойти вон", однако на данный момент такой записи в канале Федорова нет.Депутат назвала подобные выпады непозволительными."А по поводу "пошла вон" — предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню", — сказала депутат.

https://ria.ru/20201022/krym-1581099889.html

https://ria.ru/20200629/1573632511.html

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россия, наталья поклонская, евгений федоров, виа гра, госдума рф, единая россия, общество