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https://ria.ru/20201128/poklonskaya-1586767350.html
Поклонская жестко ответила на критику коллеги по Госдуме
Поклонская жестко ответила на критику коллеги по Госдуме
Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская объяснила "моральной бедностью" слова в ее адрес со стороны коллеги по парламенту... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:42
2020-11-28T21:59
россия
наталья поклонская
евгений федоров
виа гра
госдума рф
единая россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская объяснила "моральной бедностью" слова в ее адрес со стороны коллеги по парламенту депутата Евгения Федорова.Ранее Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия". В свою очередь, Федоров в своем Telegram-канале написал: "Кому нужна разгильдяйка?" Кроме того, как утверждает Поклонская, там также была публикация, в которой Федоров задавался вопросом, о чем она думала, когда "нарушала фракционную дисциплину", и предлагал ей "пойти вон", однако на данный момент такой записи в канале Федорова нет.Депутат назвала подобные выпады непозволительными."А по поводу "пошла вон" — предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню", — сказала депутат.
https://ria.ru/20201022/krym-1581099889.html
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россия, наталья поклонская, евгений федоров, виа гра, госдума рф, единая россия, общество

Поклонская жестко ответила на критику коллеги по Госдуме

17:42 28.11.2020 (обновлено: 21:59 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская объяснила "моральной бедностью" слова в ее адрес со стороны коллеги по парламенту депутата Евгения Федорова.
Ранее Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия". В свою очередь, Федоров в своем Telegram-канале написал: "Кому нужна разгильдяйка?" Кроме того, как утверждает Поклонская, там также была публикация, в которой Федоров задавался вопросом, о чем она думала, когда "нарушала фракционную дисциплину", и предлагал ей "пойти вон", однако на данный момент такой записи в канале Федорова нет.
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"Это личное мнение конкретного депутата, до которого мне нет дела. И еще, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат назвала подобные выпады непозволительными.
"А по поводу "пошла вон" — предлагаю ему спеть дуэтом с группой "ВИА Гра" одноименную песню", — сказала депутат.
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РоссияНаталья ПоклонскаяЕвгений ФедоровВИА ГраГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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